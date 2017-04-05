Beyaz Gazete Ana Sayfa

Galatasaray'da Sneijder krizi

Wesley Sneijder'in teknik kadronun uyarısına rağmen kilo problemini çözmediği ve bu yüzden Igor Tudor tarafından kesildiği öğrenildi.

Spor / 5 Nisan 2017 Çarşamba 09:57
Galatasaray'da Sneijder krizi

1.70 metre boyunda olmasına karşın 78 kg olduğu tespit edilen Sneijder'in fazla kilolarından dolayı tempolu futbola ayak uyduramadığını düşünen Tudor ve ekibi futbolcunun geldiklerinden bu yana bu konuda herhangi bir özveride bulunmamasından dolayı da dertli.

Başakşehir ve Fenerbahçe maçları öncesi Sneijder'i kazanmak isteyen Tudor'un futbolcusuyla özel bir görüşme gerçekleştirerek, 'Önümüzde zorlu bir süreç var. Senden faydalanmak istiyorum ama bu fizikle zor. Bu yüzden kendini toparla ve beslenmene dikkat et' diyeceği öğrenildi.

Milli takımdan moralsiz dönen Sneijder'in Galatasaray'da da benzer bir sorun yaşamasının ardından son derece sıkıntılı olduğu bildirildi.



MARTİN LİNNES'İN YERİ GARANTİ

Galatasaray'da Carole iyileşti ama yerini Martin Linnes'e kaptırdı. Teknik direktör Tudor, Norveçli futbolcunun Adanaspor maçındaki performansından etkilenirken, aksi bir durum olmadıkça bundan sonra sol beki Linnes'e teslim edecek. Linnes'in geriden çıkışlarıyla hücumda çok etkili bir silah haline geldiğinin altını çizen Hırvat çalıştırıcının bu özelliğinin hücumda kendilerine büyük bir avantaj getirdiğine dikkat çektiği vurgulandı

İgor TudorMartin LinnesWesley SneijderGalatasaray


YAZARLARTAMAMI
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

İYİ DÜŞÜN TÜRKİYE!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

Soner Yalçın sen ne ayaksın?

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar