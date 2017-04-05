Galatasaray'da Sneijder krizi

1.70 metre boyunda olmasına karşın 78 kg olduğu tespit edilen Sneijder'in fazla kilolarından dolayı tempolu futbola ayak uyduramadığını düşünen Tudor ve ekibi futbolcunun geldiklerinden bu yana bu konuda herhangi bir özveride bulunmamasından dolayı da dertli.



Başakşehir ve Fenerbahçe maçları öncesi Sneijder'i kazanmak isteyen Tudor'un futbolcusuyla özel bir görüşme gerçekleştirerek, 'Önümüzde zorlu bir süreç var. Senden faydalanmak istiyorum ama bu fizikle zor. Bu yüzden kendini toparla ve beslenmene dikkat et' diyeceği öğrenildi.



Milli takımdan moralsiz dönen Sneijder'in Galatasaray'da da benzer bir sorun yaşamasının ardından son derece sıkıntılı olduğu bildirildi.







MARTİN LİNNES'İN YERİ GARANTİ



Galatasaray'da Carole iyileşti ama yerini Martin Linnes'e kaptırdı. Teknik direktör Tudor, Norveçli futbolcunun Adanaspor maçındaki performansından etkilenirken, aksi bir durum olmadıkça bundan sonra sol beki Linnes'e teslim edecek. Linnes'in geriden çıkışlarıyla hücumda çok etkili bir silah haline geldiğinin altını çizen Hırvat çalıştırıcının bu özelliğinin hücumda kendilerine büyük bir avantaj getirdiğine dikkat çektiği vurgulandı