Beyaz Gazete Ana Sayfa

Fransa'dan skandal karar

Fransa’da bu akşam oynanacak olan Metz-Lyon maçını izlemek isteyen Fikret Orman ve Şenol Güneş’e Fransa Futbol Federasyonundan izin çıkmadı.

Spor / 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:42
Fransa'dan skandal karar

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final'deki rakibi Lyon'un Metz deplasmanında boy göstereceği karşılaşmayı izlemek isteyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Teknik Direktör Şenol Güneş'e olumsuz yanıt verildi.

Orman, kendilerine verilen ret cevabının çok ayıp olduğunu ifade etti.

Fransa Futbol Federasyonu tarafından mücadelenin seyircisiz oynanmasına karar verilmesi nedeniyle Metz yönetiminin bu şekilde bir karar aldığını ifade ettiğini söyleyen Orman, “Seyircisiz maçlarda protokol tribününde takım yöneticileri akredite olarak girebiliyorlar. Basın mensuplarıyla birlikte bu kişiler karşılaşmayı takip edebilirler. Metz, federasyonun talimatını uyguluyoruz açıklamasını yaptı” diye konuştu.

“SERVET YARDIMCI'NIN SEÇİLMESİNİN NE KADAR DOĞRU OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ”

Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Fikret Orman, yapılanın çok ayıp olduğunu söyleyerek, “Metz yönetimi, bizim yapabileceğimiz bir şey yok dedi, federasyona başvurun dedi.

Yapılan çok ayıp bir şey. Bizim maçlarımızı izleme isteği oluyor, biz de ağırlıyoruz. Takımların bundan etkileneceği bir durum yok ki. Televizyon yayını var zaten. UEFA yönetimine sayın Servet Yardımcı'nın seçilmesinin ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Metz-Lyon maçı oynanacak ve bu saatten sonra ne olursa olsun. Dinamo Kiev'le maç yaptık, geldi bir İskoç hakem bizi doğradı biçti, üst tura çıkmamıza engel oldu. Biz de yazımızı yazdık. UEFA karar verip bizi Şampiyonlar Ligi'ne mi gönderecek. Burada da Metz-Lyon maçı oynanacak bitecek, bundan sonrasında girişimde bulunmanın manası yok” ifadelerini kullandı.

Fikret OrmanŞenol GüneşBeşiktaş


YAZARLARTAMAMI
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

İYİ DÜŞÜN TÜRKİYE!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

Soner Yalçın sen ne ayaksın?

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar