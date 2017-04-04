Melih Gökçek: Seneye Ankaragücü yönetimini alacağız

Beyaz Tv'de ekrana gelen Derin Futbol programına telefonla bağlanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ' CHP'nin Ankaragücü'nü ele geçirmek istiyor.' dedi.



MESUT YILMAZ ENGEL OLDU



'Ankaragücü benim için aşktır' diyen Gökçek yıllar önce Ankaragücü'nü almak istediğini ancak buna dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz'ın engel olduğunu ifade ederek ' MKE Genel Müdürü ile konuştum. Mesut Yılmaz benim için talimat vermiş ve Cemal Aydın Gençlerbirliği yönetiminde olduğu halde getirdi Ankaragücü'ne başkan yaptı.' diye konuştu.



2 DEFA TRANSFER YASAĞINDA KURTARDIK



Ankaragücü'nün 2.lige düştükten sonra mevcut başkan Mehmet Yiğiner'in kendisinde destek istediğinin altını çizen Gökçek ' Sezon içerisinde kulüp 2 defa transfer yasağı aldı. O paralar ödenmeseydi bu takım transfer yasağından kurtarılabilir miydi? 2 defa transfer yasağında kurtaran biziz. Arkadaşlardan rica ettik paraları ödediler. Ben sadece belediyeden meclis kararıyla 5 milyon lira destek oldum. Sen kalkıyorsun her türlü fedakarlığı yapıyorsun 2 provokatör gidiyor, Melih Gökçeık ben sana bunu yapacağım diyor. Sen kendin 5 liradan 500 bilet aldığın zaman ortalığı yıkıyorsun. Bu insanlar bu kadar fedakarlık etmiş. İnsaf.' şeklinde konuştu.



BUNU SÖYLEYENLERİN HEPSİ ŞEREFSİZ



Gökçek sözlerini şöyle sürdürdü;



Seyirciyi tahrik etmek için özel pirim verildi diyorlar. Bugsaşpor kümede kalmak için galip gelmek zorunda. Ben diyeceğim ki 'Çocuklar yenilin onların gönlü olsun' Böyle bir şey var mı? Melih Gökçek böyle bir şey söylediyse dünyanın en şerefsizin adamı, yoksa bunu söyleyenlerin hepsi şerefsiz.



DERELİ BELEDİYE BAŞKANI OLMAK İSTİYOR



Bu iddiayı ortaya atanları canlı yayına davet eden Gökçek 'Selçuk Dereli gelsin konuşalım yüz yüze. Selçuk Dereli herkesi tahrik ediyorsun kardeşim. Ankaragücü'ne geçen seneye kadar adımını attın mı? Selçuk Dereli şimdi Çankaya Belediye Başkanı olmak istiyor. Onun için CHP içinde prim yapmak istiyor. Ve bundan dolayı da bütün Ankaragücülüleri tahrik ediyor. Bu hafta sonu Ankara'da maçı var. Ankara maçına tüm CHP'li vekiller gelecek ve propaganda yapacak ve kitleyi tahrik edecekler.



3 TWEETİN 1'İNİ ALIP ALGI OLUŞTURDULAR



Daha önce paylaştığı bir tweetin sadece bir bölümünün alındığını ve bunun üzerinden algı operasyonu yapılmaya çalıştığını söyleyen Gökçek ' Attığım tweet şöyleydi; A.Gücü Beşiktaş maçından sonra kaç telefon aldı. Bu takıma sahip çıkın diye. Ama maalesef takıma üye bile değiliz. Ankaragücü'nün üyeleri Cemal Aydın'ın akrabaları ve yakınları. Adam tekeline almış. Tarih Cemal Aydın'ın affetmeyecektir. Aydın'ın fikri ''Benim olmayan Ankaragücü yok olsun. Yazıklar olsun.' dedi.



3 Tweetin 1'ini alıp algı oluşturdular. Böyle bir üçkağıt var mı? Bu sadece benim bir lafımmış gibi haince veriyorlar. Bunu yaparken şuurlu yapıyorlar. Bu seyircilerin içersinde bir grup CHP'nin emrindedir. Biz yönetimdeyken Fenerbahçe'yi 4-2 yendik ve 'yönetim istifa' sloganları atıldı. Bunlar böyle adamlar. Bunlar A.Gücü taraftarı değil ki? Tam bir siyasi provokasyon yapmaya çalışıyorlar. Ve hayıra çevirmeye çalışıyorlar.



MADEM ÖYLE ANKARAGÜCÜ'NÜ BİZE BIRAKIN



Benim normal A.Gücü seyircisi benim başımın tacı. Onlar gerçekten seven insanlar. İlla bu kadar iddia ediyorlarsa bıraksınlar A.Gücü'nü bize ayrılsın hepsi. Biz A.Gücü'nü ne yapıyoruz görelim?



CHP'nin bu provokasyonun bir çok A.Gücü taraftarı farkına varmıyor. Onlarda sanki söylenilen laflar doğruymuş gibi hareket ediyor. Selçuk Dereli 50 kuruş vermemiş kulübe biz şampiyon yapacağız diyor. Niye istismar ediyorsun, niye yalan söylüyorsun, niye tahrik ediyorsun, niye Çankaya Belediye Başkanı olacağım diye bunların önüne düşüyorsun?



ANKARAGÜCÜ İÇİN ANKARASPOR'U FEDA ETTİK



Biz A.Gücü seviyoruz. Ben A.Gücü'nü şampiyon yapmak için Ankaraspor'u feda ettim. Ankaraspor ligden atıldı o zaman. Allah'tan korksunlar bu kadar vicdansızlık olmaz. Bakın ben o Selçuk Dereli'yi belediye meclisinde ne yapacağım. Belki de kaçar gelemez.



YAZIN DEFTERE YÖNETİMİ ALACAĞIZ



CHP Ankaragücü'nü ele geçirmek istiyor. Bu sene ne olur olmaz bilmiyorum ama önümüzdeki sezon ben alacağım onlardan bağırtıra bağırttıra. Ve Selçuk Dereli de kalmayacak. Yazın bunu deftere. Ben kendim yönetici olamam ama benim arkadaşlarım alacak.

