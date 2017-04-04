Melih Gökçek: Olayların sorumlusu Selçuk Dereli'dir

'Gecekondu için son olayla ilgili tüm sözlerimi düzeltiyorum' diyen Melih Gökçek 'Olayların sorumlusu ve kışkırtıcısı CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli'dir dedi.



Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Melih Gökçek konu hakkında şunları söyledi;



GECEKONDU İLE İLGİLİ SÖZLERİMİ DÜZELTİYORUM



Ankaragücü - Bugsaşspor maçındaki olaylarda 'Gecekondu' maça gitmemiş... Duyduğum kadarıyla provokasyon yapılacağından haberleri olmuş. Daha önce gecekonduya kızmış da olsam dahilleri olmayan bir olaydan dolayı suçlama hakkım olamaz. Gecekondu için son olayla ilgili tüm sözlerimi düzeltiyorum.



SORUMLU SELÇUK DERELİ



Olayların sorumlusu ve kışkırtıcısı CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli'dir. Dereli önümüzdeki dönem Çankaya Belediye Başkanlığı'na adaydır. Bütün atraksiyonları bu nedenle... Bugüne kadar Ankaragücü'nün maçına gelmeyen Selçuk Dereli sırf siyasi istismar için Ankaragücü maçlarını kaçırmıyor.



Selçuk Dereli ile ilgili bir video da paylaşan Melih Gökçek 'Selçuk Dereli işte böyle suçüstü yakalandı' dedi.





8️⃣CHP SİYASİ İSTİSMARI BIRAKACAK O KADAR...

SAMİMİ İSELER 1 TRİLYON ÇANKAYA BELEDİYESİ, 1 TRİLYON YENİMAHALLE BELEDİYESİ VERSİN GÖRELİM... — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 4 Nisan 2017