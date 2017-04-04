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Melih Gökçek: Olayların sorumlusu Selçuk Dereli'dir

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankaragücü - Bugsaşspor maçında çıkan olaylarla ilgili CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli'yi sorumlu tuttu. Gökçek bir iddiada bulunarak Selçuk Dereli'nin önümüzdeki dönem Çankaya Belediye Başkanlığı'na aday olacağını açıkladı. Gökçek, Dereli'nin "bütün atraksiyonları bu yüzden" dedi.

Spor / 4 Nisan 2017 Salı 16:34
Melih Gökçek: Olayların sorumlusu Selçuk Dereli'dir

'Gecekondu için son olayla ilgili tüm sözlerimi düzeltiyorum' diyen Melih Gökçek 'Olayların sorumlusu ve kışkırtıcısı CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli'dir dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Melih Gökçek konu hakkında şunları söyledi;

GECEKONDU İLE İLGİLİ SÖZLERİMİ DÜZELTİYORUM

Ankaragücü - Bugsaşspor maçındaki olaylarda 'Gecekondu' maça gitmemiş... Duyduğum kadarıyla provokasyon yapılacağından haberleri olmuş. Daha önce gecekonduya kızmış da olsam dahilleri olmayan bir olaydan dolayı suçlama hakkım olamaz. Gecekondu için son olayla ilgili tüm sözlerimi düzeltiyorum.

SORUMLU SELÇUK DERELİ

Olayların sorumlusu ve kışkırtıcısı CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli'dir. Dereli önümüzdeki dönem Çankaya Belediye Başkanlığı'na adaydır. Bütün atraksiyonları bu nedenle... Bugüne kadar Ankaragücü'nün maçına gelmeyen Selçuk Dereli sırf siyasi istismar için Ankaragücü maçlarını kaçırmıyor.

Selçuk Dereli ile ilgili bir video da paylaşan Melih Gökçek 'Selçuk Dereli işte böyle suçüstü yakalandı' dedi.

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