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Herkes o ismi konuşuyor! 25 yıldır bu görevde…

Süper Lig'deki Galatasaray­ - Adanaspor maçında görev yapan kadın saha komiseri Sevgi Yalçın, karşılaşmanın ilgi odağı oldu.

Spor / 4 Nisan 2017 Salı 11:51
Herkes o ismi konuşuyor! 25 yıldır bu görevde…

Türkiye’nin ilk kadın saha komiseri olan Sevgi Yalçın, Galatasaray­ – Adanaspor maçında görev aldı. TFF saha komiseri Sevgi Yalçın 62 yaşında ve emekli. Oğlu Volkan Yalçın eski klasman hakemi.

Kendi ifadesine göre uzun yıllar TFF İstanbul Hakemler Derneği’nde çalışmış ve emekli olmuş. İlk kadın saha komiseri olan Sevgi Yalçın 25 yıldır bu görevi yapıyor.

Süper Lig’de şu ana kadar 35 maça çıkan Sevgi Yalçın, bu yıl ilk kez lig maçına çıktı. Yalçın daha çok amatör maçlarda görev alıyor. Kızı Bihter Yalçın Türkalp hakem gözlemcisi. Geçen yıl hiç görev almamış ancak önceki yıl Galatasaray­Trabzonspor maçında saha komiserliği yapmış.

BihterAdanasporAmatör


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