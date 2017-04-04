Galatasaray’da gidecek 7 isim belli oldu

Önümüzdeki sezonun planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray, gönderilecek 7 ismi belirledi.
Tudor, kadroda faydalı olamayan ve kendini geliştiremeyen genç futbolcuları bonservisiyle ya da kiralama yöntemiyle gönderecek.
İşte o isimler:
Birhan Vatansever / Orta saha (kiralık)
Gökay Güney / Orta saha (kiralık)
Koray Günter / Stoper (kiralık)
Sinan Gümüş / Kanat, forvet (kiralık)
Berk İsmail Ünsal / Forvet (kiralık ya da bonservisiyle)
Endoğan Adili / Kanat (kiralık ya da bonservisiyle)
Kerem Çalışkan / Kanat, forvet (kiralık)