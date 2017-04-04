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Galatasaray’da gidecek 7 isim belli oldu

Önümüzdeki sezonun planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray, gönderilecek 7 ismi belirledi.

Spor / 4 Nisan 2017 Salı 11:57
Galatasaray’da gidecek 7 isim belli oldu

Tudor, kadroda faydalı olamayan ve kendini geliştiremeyen genç futbolcuları bonservisiyle ya da kiralama yöntemiyle gönderecek.

İşte o isimler:

Birhan Vatansever / Orta saha (kiralık)

Gökay Güney / Orta saha (kiralık)

Koray Günter / Stoper (kiralık)

Sinan Gümüş / Kanat, forvet (kiralık)

Berk İsmail Ünsal / Forvet (kiralık ya da bonservisiyle)

Endoğan Adili / Kanat (kiralık ya da bonservisiyle)

Kerem Çalışkan / Kanat, forvet (kiralık)

Vatanseverİgor TudorTudorsGalatasaray


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