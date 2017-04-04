Galatasaray’da gidecek 7 isim belli oldu

Tudor, kadroda faydalı olamayan ve kendini geliştiremeyen genç futbolcuları bonservisiyle ya da kiralama yöntemiyle gönderecek.



İşte o isimler:



Birhan Vatansever / Orta saha (kiralık)



Gökay Güney / Orta saha (kiralık)



Koray Günter / Stoper (kiralık)



Sinan Gümüş / Kanat, forvet (kiralık)



Berk İsmail Ünsal / Forvet (kiralık ya da bonservisiyle)



Endoğan Adili / Kanat (kiralık ya da bonservisiyle)



Kerem Çalışkan / Kanat, forvet (kiralık)