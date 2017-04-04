Beyaz Gazete Ana Sayfa

Chedjou'ya transfer teklifi

Antalyaspor, Galatasaray'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Aurelien Chedjou'nun transferi için harekete geçti.

Spor / 4 Nisan 2017 Salı 15:59
Chedjou'ya transfer teklifi

Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Aurelien Chedjou'ya sürpriz bir teklif geldi.

Chico ve Diego dışında iyi bir stopere daha ihtiyacı olduğunu yönetime ileten Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Chedjou teklifine yeşil ışık yaktı.
Bunun üzerine hemen harekete geçen kırmızı-beyazlı yönetim Kamerunlu futbolcunun menajeriyle temasa geçti.



İNGİLTERE'YE GİTMEK İSTİYOR

Menajerler aracılığıyla yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği ancak Chedjou'nun Türkiye'deki kariyerini noktalamak istediği ve İngiltere'den gelen teklifleri öncelikli tuttuğu belirtildi.
Southampton ve Swansea'den teklifler aldığı bilinen Chedjou'ya son teklifini ileten sarı-kırmızılı yönetim iki İngiliz kulübünden daha fazla para önererek cevap beklemeye başladı.

Rıza ÇalımbayGalatasarayAntalyasporAur Lien Chedjou


YAZARLARTAMAMI
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

İYİ DÜŞÜN TÜRKİYE!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

Soner Yalçın sen ne ayaksın?

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar