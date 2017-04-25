Fenerbahçe tarih yazdı

THY Euroleague çeyrek final turu üçüncü karşılaşmasında evinde Panathinaikos Superfoods'u 79-61 mağlup eden Fenerbahçe, seride durumu 3-0'a getirdi ve üst üste 3. kez Final-Four'a kalma başarısı gösterdi.



THY Euroleague'de normal sezonu 18 galibiyet, 12 mağlubiyetle 5. sırada bitiren Fenerbahçe, play-off turunda Panathinaikos Superfoods ile eşleşti. Sezonu 19 galibiyet, 11 mağlubiyetle 4. sırada bitirdiği için saha avantajını elinde bulunduran Yunan ekibi, evinde Fenerbahçe tarafından adeta bozguna uğradı. O.A.K.A Arena'da oynanan iki maçı da 71-58 ve 80-75'lik skorlarla kazanan sarı-lacivertliler, İstanbul'daki mücadeleler için de büyük avantaj sağlamıştı. Bu akşam Ülker Arena'da oynanan karşılaşmayı da 79-61 kazanan Kanarya, seride durumu 3-0'a getirdi ve Final-Four'a yükseldi.



KANARYA TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe, Panathinaikos Superfoods'u eleyerek Türk basketbol tarihine geçti. Euroleague'de Anadolu Efes ile beraber 2'şer kez Final-Four'a kalma başarısı gösteren Fenerbahçe, Yunan ekibini de kupanın dışına iterek Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda 3. defa Dörtlü Final gören ilk Türk takımı oldu.



ŞAMPİYONLUK FİNALDE KAÇMIŞTI

2014-2015 ve 2015-2016 yıllarında Dörtlü Final gören Fenerbahçe, geçen sene bu turda Laboral Kutxa'yı saf dışı bırakarak finalde CSKA Moskova'nın rakibi oldu. Başından sonuna büyük çekişmeye sahne olan maçın normal süresi 83-83 ermiş, uzatmalarda ise Rus ekibi karşılaşmayı 101-96 kazanarak kupaya uzanan taraf olmuştu.



OBRADOVİC'İN 16. FİNAL-FOUR'U

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, kariyerinde 16. kez Fina-Four'da yarışacak. Avrupa Ligi'nde 8 defayla en fazla şampiyon olan antrenör unvanını elinde bulunduran Obradovic, Fenerbahçe'nin başında ise 3. Dörtlü Final heyecanını yaşayacak. Sırp çalıştırıcı, geçen sene sarı-lacivertliler ile finale kalma başarısı gösterse de uzatmalara giden maçta CSKA Moskova'ya 101-96 mağlup olarak kupayı elinden kaçırmıştı.



MAÇTAN DETAYLAR

Sarı-lacivertliler karşılaşmaya Sloukas, Datome, Bogdanovic, Kalinic ve Vesely beşiyle başladı.

Maça 6-0'lık seri ile giren Fenerbahçe, Sloukas'ın üçlüğüyle de 11-4 öne fırladı. (05:55) 7-0'lık seri ile 11-12 öne geçen Panathinaikos Superfoods karşısında Sarı-lacivertliler, Kalinic ile skor üstünlüğünü tekrar ele geçirdi. (13-12) Televizyon molasına da bu sonuçla gidillirken, üstünlüğünü koruyan Obradovic'in öğrencileri çeyreği 18-17 önde geçti.

İkinci çeyreğe Panathinaikos Superfoods 5-0'lık seri ile başladı ve Obradovic mola aldı. (09:16) Udoh ve Ali Muhammed'le skor üstünlüğünü tekrar ele geçiren Sarı-lacivertliler, Vesely ve Udoh ile serbest atış sayılarından skoru 29-26'ya taşıdı. Nunnaly'nin üçlüğü de rakibe mola aldırdı.(32-26) Savunmada rakibine kolay sayı şansı vermeyen Fenerbahçe, soyunma odasına 37-30 önde gitti.

Üçüncü çeyrek Datome ve Rivers'in karşılıklı üçlükleriyle başladı. Bogdanovic ve Datome ile farkı çift hanelerde tutan Sarı-lacivertliler; Singleton'ı tutmakta zorlansa da Kalinic'in üçlüğüyle skoru 47-37'ye taşıdı. Udoh ve Sloukas'ın basketleri de üçüncü çeyrek sonucunu belirledi: (52-42)

Udoh, Nunnaly ve Bogdanovic ve Ali Muhammed'in basketleri farkı 19'a çıkardı. (63-44) Tribünlerin iyi coştuğu bu anlarda skor 66-46'ya geldi. (05:41) Ali Muhammed ve Bogdan Bogdanovic'in üçlükleri ile farkı 20'de tutan Sarı-lacivertliler mücadeleyi 79-61 kazandı.

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