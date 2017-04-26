Başakşehir'den özür ziyareti

Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçından sonra, A Spor muhabirleri Selman Kutlu ve Ahmet Çağlar Yıldırım'a saldıran Başakşehirli futbolcular A Spor'u ziyaret ederek özür diledi. Bu ziyarete Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da katıldı. Yaşanan olayların ardından önce resmi internet sitesinden bir özür mesajı yayınlayan Başakşehir kulübünde Başkan Göksel Gümüşdağ ve futbolcular A Spor'a ziyarette bulundu. Futbolcular ve Gümüşdağ olaylar nedeniyle A Spor'dan ve muhabirlerden özür diledi. Görüşme sonrası A Spor mikrofonuna konuşan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ; 'Bu konuyla ilgili üzüntümü ifade etmek istiyorum. Biz kulübümüzü bu tür olayların içinde olmak için kurmadık. Biz her haliyle model olmaya çalışan bir kulübüz' ifadesini kullandı.



OLAY ARTIK KAPANSIN

Maç sonrası bütün oyuncular takım otobüsüne binmişken Emre ile bir taraftarın fotoğraf çektirmek istediğini vurgulayan Göksel Gümüşdağ, 'Sonrasında oradaki tellerin ardından biri kaptanımıza sözlü çok ağır hakaretlerde bulunuyor. Emre o anda kriz geçiriyor. Takım arkadaşları da takımdaşlık duygusuyla o anda Selman ve Ahmet ile kötü bir durum yaşıyorlar. Biz bu gönül kırıklığını bitirmek istiyoruz. Bu durumdan rahatsızız. Olaya karışan herkes konuştu, helalleşti. Bu konunun kapanmasını istiyoruz artık.' diye konuştu.







YALÇIN&UFUK'A 5, VOLKAN'A 1 MAÇ

Çaykur Rizespor maçından sonra gazetecilere saldırdıkları gerekçesiyle sevkedilen Başakşehirli oyuncular için toplanan PFDK savunmaların ardından kararını verdi. Olayların en büyük faturası Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan'a kesildi. 2 oyuncu PFDK tarafından tam 5 maç men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırıldı. Sportmenliğe aykırı davranıştan sevkedilen Emre Belözoğlu'na oy çokluğu ile 50 bin TL para cezası verilirken Volkan Babacan'a 1 maç men ve 13 bin TL para cezası verildi. Buna göre Volkan Babacan Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Yalçın Ayhan ise Beşiktaş ile pazar günü oynanacak lig karşılaşmasında takımındaki yerini alamayacak

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