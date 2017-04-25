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'İki gün gözüme uyku girmedi'

Beşiktaş'ın Adanaspor'u 3-2 yendiği maçta galibiyet golünü atan Dusko Tosic, galibiyeti değerlendirdi, Lyon maçındaki kaçırdığı penaltıdan dolayı yaşadığı stresi dile getirdi.

Spor / 25 Nisan 2017 Salı 09:06
'İki gün gözüme uyku girmedi'

Adanaspor maçının Lyon karşılaşmasının ardından kendisi ve takım için çok önemli olduğunu söyleyen Tosic, 'Lyon maçında penaltı kaçırdıktan sonra 2 gün gözüme uyku girmedi. Bugün çok önemliydi. Şimdi önümüzde çok önemli Başakşehir maçı var' dedi.

'Lyon maçından sonraki 3 gün benim için zor geçti' diyen Tosic, 'Bu galibiyet beni de takımı da rahattlattı. Önümüzde 6 maç kaldı. Çok çalışmalıyız ve güçlü kalmalıyız. Bu periyotta önümüzdeki 2 maç çok önemli' diye konuştu.

Bu arada maç sonrası taraftarlar Tosic'i tribüne çağırdı, galibiyet üçlüsünü başarılı savunma oyuncusu yaptı.

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