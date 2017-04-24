Beşiktaş’ın 3-2 kazandığı Adanaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan İletişimden Sorumlu Yönetici Candaş Tolga Işık, matematiksel olarak kesinleşmeden şampiyonluk sözcüğünü kullanmayacaklarını belirtti.



Böyle bir açıklamanın camianın değerleriyle örtüşmediğini sözlerine ekleyen Işık, “Puan farkı ne olursa olsun şampiyonluk matematiksel olarak kesinleşmeden rakiplerimize şampiyon olduk demek, bu camianın değerleriyle örtüşmemekte. Beşiktaş sezon başladığından beri futbolun güzel bir şey olduğunu hatırlatmaya çalışıyor. Bugün de çok güzel maç seyrettik. Adana bugün oynadığı futbolu ligin tamamında oynasa başka bir yerde olurdu. Bu stadı futbolun bu güzel tarafının yüzü olsun ve güzel bir futbol gecesi geçirsin diye bu hale getirdik” ifadelerini kullandı.



“LYON MAÇI SONRASI ÜZÜLMEYENLERİ DE GÖRDÜK”



Lyon karşılaşmasında alınan sonucun herkesi üzdüğünü söyleyen Işık, “Olympique Lyon maçı kendisine Beşiktaşlı diyen herkesi üzmüştür. Bu ülkede aynı bayrağın altında bulunan herkesi üzmüştür. Üzülmeyenleri de gördük. Bizim için ana hedef 3. yıldızı takmak, camiamız buna kenetlendi. Bizim için önemli olan hedef üçüncü yıldız. Çok güçlü ve değerli bir rakiple oynayacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

