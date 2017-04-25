Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma yarın saat 20.45'te başlayacak. Mete Kalkavan'ın yöneteceği 90 dakikada Kemal Yılmaz ve Süleyman Özay yardımcı hakem olarak görev yapacak. Ev sahibi ekipte, Rizespor ile oynanan karşılaşma sonrasında yaşanan olaylardan dolayı PFDK'ya tedbirli olarak sevk edilen Emre Belözoğlu, Volkan Babacan, Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan, bu maçta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli takımda ise sakatlıkları bulunan Fernandao ve Uygar Mert Zeybek, Başakşehir'e karşı oynayamayacak. Ev sahibi ekipte tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen kaleciler Volkan Babacan ve Ufuk Ceylan'ın yokluğunda, kaleyi Faruk Çakır koruyacak.







DEPLASMAN EKİPLERİ KAZANAMIYOR



Bugüne kadar 19 kez karşı karşıya gelen iki ekip, yalnızca 2 mücadelede eşitliği bozamadı. Bu maçlarda Fenerbahçe 10 galibiyet elde ederken, Başakşehir de 7 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım bugüne dek kupada sadece 1 kez karşı karşıya geldi. 20 Ocak 2007 tarihinde oynanan kupa maçı, aynı zamanda iki takımın da karşılaştığı ilk resmi maç olma özelliğini taşıyor. O zamanki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Başakşehir, sahasında oynadığı karşılaşmada Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup olmuştu. Bu maçın ardından iki ekip yalnızca lig maçlarında karşılaştılar. 18 lig maçında tek deplasman galibiyetini alan takım Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler 27 Kasım 2010'da, Başakşehir'i deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Bu mücadelenin ardından oynanan 11 karşılaşmada ise deplasman takımı kazanamadı. 11 maçta Fenerbahçe 6, Başakşehir de 4 galibiyet alırken 1 maç berabere bitti. İki takım arasındaki 19 karşılaşmada Başakşehir 21, Fenerbahçe de 29 kez gol sevinci yaşadı.





