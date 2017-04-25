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Efsane yeniden Premier Lig'de

İngiltere’nin köklü kulüplerinden Newcastle United yeniden Premier Lig’e yükseldi.

Spor / 25 Nisan 2017 Salı 10:54
Efsane yeniden Premier Lig'de

İngiltere’nin en köklü kulüplerinden olan Newcastle United, İngiltere Championship’in 44. haftasında sahasında karşılaştığı Preston North End’i 4-1 mağlup ederek bitime iki hafta kala ikinciliği garantileyip Premier Lig’e yükselme hakkı elde etti.

İngiltere Championship’te 44. hafta itibariyle 88 puanla 2. sırada yer alan siyah-beyazlılar, geçen sezon 37 puanla 18. sırada küme düşmüştü.

İngiltere’de Premier Lig’e yükselecek diğer takım ise Championship’i 3, 4, 5 ve 6. sırada bitiren ekiplerin play-off mücadelelerinin ardından belli olacak.

İngiltereNewcastle United


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