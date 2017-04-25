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Darüşşafaka avantaj için sahada

THY Euroleague çeyrek final üçüncü karşılaşmasında Darüşşafaka Doğuş, yarın sahasında İspanyol ekibi Real Madrid ile mücadele edecek. Yeşil-siyahlılar, bu zorlu mücadeleyi kazanarak seride 2-1 öne geçmek istiyor.

Spor / 25 Nisan 2017 Salı 14:52
Darüşşafaka avantaj için sahada

THY Euroleague play-off turu üçüncü karşılaşmasında Darüşşafaka Doğuş, yarın saat 21.15'te evinde Volkswagen Arena'da Real Madrid ile karşılaşacak. Play-off serisinde dış sahada oynanan ilk maçı 83-75 kaybeden Daçka, ikinci mücadeleyi ise 80-84 kazanarak 1-1'e getirdi. Darüşşafaka Doğuş, bu sonuçlarla rakibin elinde bulunan saha avantajını da lehine çevirmiş oldu. Yeşil-siyahlılar, yarınki maça İspanyol devi Real Madrid'i mağlup ederek seride üstün duruma gelmek için çıkacak.

Wanamaker ve Llull öne çıkıyor

Darüşşafaka Doğuş'ta en çok sayı kaydeden isim 16.5 sayı ortalamasıyla Birleşik Amerikalı Brad Wanamaker olurken, İspanyol ekibi Real Madrid'te ise en skorer oyuncu 16.5 sayı ortalamasıyla Sergio Llull oldu. Yeşil-siyahlılarda en çok asist yapan oyuncu 4.6 ortalamayla Wanamaker olurken, Real Madrid'te ise Sergio Llull 5.9 asist ortalamasıyla takımına katkı sağladı. Bu istatistiklerle iki oyuncu takımlarında en çok sayı üreten ve asist yapan oyuncular olmuş oldu.

EuroleagueVolkswagenReal MadridDarüşşafaka Doğuş


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