Başkan Gözgeç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ABD’nin Minnesota eyaletinde yaşayan başörtülü sporcu Amaiya Zafar’ın başvurusunun kabulünün bu konuda bir dönüm noktası olabileceğine işaret etti.



“TÜRKİYE’DE UYGULAMADA SORUN YOK”

Türkiye’de ringe çıkan başörtülü sporcuların herhangi bir sorun yaşamadığının altını çizen Başkan Gözgeç, “Maç esnasında sporcuların kafasında kask var. O nedenle başörtüsü sorun değil. Ancak uluslararası kurallar gereği müsabaka sırasında kolların ve bacakların açık olması gerekli. Ayrıca, maç sonucunun ilanında ve seremonide de sporcuların başında herhangi bir şey olması söz konusu değil.” dedi.



“AIBA AKIL VE VİCDANDAN YANA KARAR VERMELİ”

Ulusal organizasyonlarda bu kuralı mümkün olduğunca esnettiklerine dikkati çeken Başkan Gözgeç, şöyle devam etti:



“Şubat ayında bu konuda AIBA’ya başvuruda bulunduk ve ülkemizdeki sporcuların başörtüsü ile ringe çıkmakla kalmayıp, maç sonu ve ödül töreninde de başlarının örtülü kalabilmesi için girişimde bulunduk. AIBA bu konuyu görüşüp bize yanıt vereceğini bildirdi. ABD’de alınan serbestlik kararı bizim başvurumuz için de emsal teşkil edebilir. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. AIBA’ya bağlı olan çok sayıda Müslüman ülke var. 21. yüzyılda insanların inançları gereği yerine getirdiği şeylerin kısıtlama aracı olarak kullanılması kabul edilemez. Umarım AIBA bu konuda akıl ve vicdandan yana bir karar verecektir.”



