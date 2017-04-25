Başakşehirli futbolculara ceza

Disiplin Kurulu, Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçının ardından turuncu-lacivertli futbolcuların karıştığı olayları değerlendirdi.



Kurul, Volkan Babacan'a basın mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1, Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan'a basın mensubuna yönelik saldırıları nedeniyle 5'er maç men cezası verdi. Emre Belözoğlu'na ise sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı 50 bin TL para cezası verdi.



PFDK'NIN ALDIĞI KARAR



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu EMRE BELÖZOĞLU'nun, 22.04.2017 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 50.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Anılan müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu VOLKAN BABACAN'ın, basın mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



Anılan müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu UFUK CEYLAN'ın, basın mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Anılan müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu YALÇIN AYHAN'ın, basın mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,





Başakşehirli futbolcular gazetecilere saldırdı