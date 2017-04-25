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Başakşehir özür ziyaretinde bulunacak

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Başakşehirli futbolcular Emre, Yalçın, Ufuk ve Volkan'ın A Spor'a özür ziyaretinde bulunacakları öğrenildi.

Spor / 25 Nisan 2017 Salı 00:17
Başakşehir özür ziyaretinde bulunacak

3-3 sona eren Çaykur Rizespor maçı sonrası Medipol Başakşehirli futbolcular karşılaşmanın ardından görüntü alan bir televizyon kanalının kameraman ve muhabirine saldırmıştı.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Başakşehirli futbolcular Emre, Yalçın, Ufuk ve Volkan'ın A Spor'a özür ziyaretinde bulunacakları öğrenildi.

Saldırıya uğrayan Selman Kutlu'yu da İstanbul'a davet eden Başakşehir Kulübü'nün, Kutlu'yu havalimanında karşılayacağı öğrenildi.


TelevizyonÇaykur Rizesporİstanbul BaşakşehirsporGöksel Gümüşdağ


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