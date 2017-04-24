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Rajtoral'in odasında Çekçe not bulundu

Evinde intihar eden Gaziantepspor’un Çek oyuncusu Frantisek Rajtoral’in ölümündeki sır perdesi aralanıyor. Evde bulunan çekçe not tercüme edilirken, 31 yaşındaki futbolcunun borçları nedeniyle intihar ettiği tahmin ediliyor.

Spor / 24 Nisan 2017 Pazartesi 09:33
Rajtoral'in odasında Çekçe not bulundu

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Küçükkızılhisar mahallesinde yaşayan Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Rajtoral, dün akam saatlerinde evinde ölü bulundu. Cenazesi Gazaintep Adli Tıp Kurumu moruna kaldırılan oyuncunun intiharındaki sır perdesi jandarma ekiplerinin yaptığı ilk inceleme ile aralanmaya başladı.

Çekçe not yazmış

Evde Çekçe yazılış not bulan jandarma, yazılanları tercüme ettirdiğinde notun alacak vereceklerin yer aldığı çizelge olduğunu tespit etti. Pantolon kemeri ile kedini astığı görülen oyuncunun, ilk tespitlerde en az 10 saat önce öldüğü tahmin ediliyor.

Kız arkadaşından ayrıldığı yönündeki iddiaları da inceleyen jandarmanın henüz bu yönde bir bulguya ulaşamadığı öğrenildi. Milli oyuncunun ölüm saatinin ise yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkması bekleniyor.



Olayı takım arkadaşları ortaya çıkardı

Yıldız oyuncunun dün takım antrenmanlarına katılmaması üzerine şüphelenen takım arkadaşları durumu yönetime bildirdi. Kulüp yöneticilerinin de olayı polise haber vermesi üzerine jandarma ekipleri, oyuncu ve kulüp idarecileri ile birlikte oyuncunun evine gitti. Işıkların açık olmasına rağmen haber alamayan jandarma ekiplerinin içeriye girdiğinde Çek oyuncunun cesedi ile karşılaştığı ortaya çıktı.

Rajtoral'ın öldüğünü öğrenen takım arkadaşlarının büyük bir şok yaşadığı ve göz yaşlarına boğulduğu öğrenildi. Olayın ardından Gaziantepsporlu oyuncu ve teknik kadro, intihar eden oyuncunun evinden bir an olsun ayrılmadı.

Çek oyuncunun cenazesi, yapılan savcılık incelemesinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Süper Lig oyuncusu kendini astı

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