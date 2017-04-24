Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Medipol Başakşehirli futbolcular Emre Belözoğlu, Volkan Babacan, Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'ı, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.



TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynanan maçın ardından gazetecilerin darp edildiği olaya karışan turuncu-lacivertli futbolcular Volkan Babacan, Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan ile Emre Belözoğlu'nun tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.



Volkan Babacan, Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'ın 'saldırı', Emre Belözoğlu'nun ise 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedenleriyle kurula gönderildiği kaydedildi.



Açıklamada ayrıca Çaykur Rizespor ve futbolcusu Bright Edomwonyi'nin ise farklı nedenlerden dolayı kurula sevk edildiği duyuruldu.