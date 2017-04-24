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Galatasaray büyük maçlarda dağıldı

Fenerbahçe’ye son dakika golüyle mağlup olan Galatasaray, bu sezon ilk 5 sırada yer alan rakipleriyle oynadığı 8 maçta sadece 1 puan alabildi. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 3 gol atabilirken kalesinde ise 15 gol gördü.

Spor / 24 Nisan 2017 Pazartesi 12:14
Galatasaray büyük maçlarda dağıldı

Fenerbahçe karşısında baskılı bir futbol oynamasına karşın son dakikada Josef de Souza'nın attığı golle sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, bu sezon büyük takımlara karşı tam anlamıyla hayal kırıklığı yaşadı. Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la 8 karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılı takım, hanesine sadece 1 puan yazdırabildi. Ligin en çok gol atan 4. ekibi olan ve 28 maçta rakip filelere 50 gol gönderen Galatasaray, 4 rakibi karşısında ise gol yollarında büyük sıkıntı yaşadı. Aslan, rakipleriyle karşılaştığı 8 maçta 3 gol atabilirken, kalesinde ise 15 gol gördü. Ligin ilk yarısında Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, bu maçın ardından boy gösterdiği 7 büyük maçta yalnızca 1 gol attı ve puan alamadı.

9 mağlubiyetin 7'si zirve yarışındaki rakiplerine

Jan Olde Riekerink yönetiminde Beşiktaş'tan deplasmanda puan aldıktan sonra Trabzonspor'a sahasında 1-0, Medipol Başakşehir'e taraftarı önünde 2-1 ve Fenerbahçe'ye de deplasmanda 2-0 kaybeden Galatasaray, Igor Tudor yönetiminde de farklı bir görüntü sergileyemedi. Tudor'un göreve gelmesinin ardından 8 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 galibiyet alabilen Galatasaray; Beşiktaş, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş'a iç sahada 1-0, Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 kaybeden Tudor'un Galatasaray'ı, Medipol Başakşehir deplasmanında ise 4-0'lık farklı bir mağlubiyetle evine döndü. Bu farklı yenilginin ardından Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray, üstün oynadığı karşılaşmadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı ve ilk 5 sıra içindeki 4 rakibine de gol atamadan mağlup oldu. Bu sezon Karabükspor'a deplasmanda, Kayserispor'a da sahasında mağlup olan sarı-kırmızılı takım, 9 yenilginin 7'sini Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı aldı.

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