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Fenerbahçe'den Borajet açıklaması

Uçuşlarına bir süre ara veren Borajet’le ilgili olarak Fenerbahçe’den açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulüp, Avrupa maçlarında forma sponsoru olan firmayla anlaşmasının devam ettiğini ve herhangi bir aksaklığın söz konusu olmadığını açıkladı.

Spor / 24 Nisan 2017 Pazartesi 13:11
Fenerbahçe'den Borajet açıklaması

Borajet'in uçuşlarına ara verdiğini açıklamasının ardından gözler Fenerbahçe'ye çevrildi.

Sarı-lacivertli kulüple sezon başında Avrupa maçlarını kapsayan 3 yıllık forma sponsorluğu anlaşması imzalayan Borajet'in uçuşlarına ara vermesi, Fenerbahçe'yi etkilemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, anlaşma şartlarının aynen devam ettiği ve herhangi bir aksaklık ve olumsuzluğun olmadığı ifade edildi.

Fenerbahçe


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