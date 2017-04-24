Fenerbahçe'den Borajet açıklaması

Uçuşlarına bir süre ara veren Borajet’le ilgili olarak Fenerbahçe’den açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulüp, Avrupa maçlarında forma sponsoru olan firmayla anlaşmasının devam ettiğini ve herhangi bir aksaklığın söz konusu olmadığını açıkladı.