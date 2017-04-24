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Fenerbahçe'de hedef final four

Panathinaikos ile deplasmanda oynadığı 2 maçı da kazanarak seride durumu 2-0 yapan Fenerbahçe, yarın oynayacağı karşılaşmayı kazanarak Final Four’a katılmayı hedefliyor. Ülker Sports Arena’da oynanacak olan karşılaşma 20.45’te başlayacak.

Spor / 24 Nisan 2017 Pazartesi 13:13
Fenerbahçe'de hedef final four

Panathinaikos deplasmanında 2 maçta tarih yazan Fenerbahçe, seriyi uzatmamak istiyor. Final Four’a çıkacak olan takımı belirleyecek olan eşleşmede 2-0 önde olan sarı-lacivertli takım, yarın oynanacak olan karşılaşmayı kazandığı takdirde durumu 3-0’a getirecek ve final serisine katılmaya hak kazanacak. İlk maçı 71-58, ikinci maçı da 80-75 kazanmayı başaran sarı-lacivertlilerin, yarın taraftarı önünde konuk edeceği Yunanistan temsilcisini yenmesi durumunda üst üste 3. kez Final Four’a adını yazdırmış olacak.

Muhtemel rakip Darüşşafaka Doğuş

Fenerbahçe’nin Ülker Sport Arena’da yarın saat 20.45’te oynanacak olan mücadeleyi kazanması durumunda muhtemel rakibi de Darüşşafaka Doğuş olacak. Real Madrid’le deplasmanda oynadığı ilk maçı kaybeden, ancak ikinci maçı kazanarak saha avantajını eline geçiren Darüşşafaka Doğuş, Final Four’a katılmaya hak kazanırsa Fenerbahçe ile eşleşecek. Aksi bir durumda ise Fenerbahçe’nin rakibi Real Madrid olacak.

FenerbahçePanathinaikos


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