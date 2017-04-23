El Clasico'da gol düellosunu Barcelona kazandı

İspanya Ligi'nde zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Barcelona, Real Madrid'i 3-2 mağlup etti.
İspanya Ligi'nde şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Real Madrid, en yakın takipçisi Barcelona'yı konuk etti.
Santiago Bernabeu'da Real Madrid'e konuk olan Katalan ekibi,, 28.dakikada Carlos Casemiro 1-0 geri düştü.
33.dakikada Barcelona'da Lionel Messi, takımının beraberlik golünü attı: 1-1
73.dakikada Ivan Rakitic Barcelona takımını öne geçiren golü attı: 2-1
86.dakikada Real Madrid James Rodriguez ile skora dengeyi getirdi: 2-2
90+2'de Lionel Messi, Barcelona'yı öne geçiren golü atarak maçın skorunu belirledi.
MESSİ 500. GOLÜNÜ ATTI
90+3'te Messi, Barcelona'ya son dakikada galibiyeti getirdi.
Messi, takımına şampiyonluk yolunda kritik bir 3 puan kazandırırken, kendisinin de 500. golünü El Clasico'da atmış oldu.