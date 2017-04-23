Beyaz Gazete Ana Sayfa

El Clasico'da gol düellosunu Barcelona kazandı

İspanya Ligi'nde zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Barcelona, Real Madrid'i 3-2 mağlup etti.

Spor / 23 Nisan 2017 Pazar 23:55
El Clasico'da gol düellosunu Barcelona kazandı

İspanya Ligi'nde şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Real Madrid, en yakın takipçisi Barcelona'yı konuk etti.

Santiago Bernabeu'da Real Madrid'e konuk olan Katalan ekibi,, 28.dakikada Carlos Casemiro 1-0 geri düştü.

33.dakikada Barcelona'da Lionel Messi, takımının beraberlik golünü attı: 1-1

73.dakikada Ivan Rakitic Barcelona takımını öne geçiren golü attı: 2-1

86.dakikada Real Madrid James Rodriguez ile skora dengeyi getirdi: 2-2

90+2'de Lionel Messi, Barcelona'yı öne geçiren golü atarak maçın skorunu belirledi.



MESSİ 500. GOLÜNÜ ATTI

90+3'te Messi, Barcelona'ya son dakikada galibiyeti getirdi.

Messi, takımına şampiyonluk yolunda kritik bir 3 puan kazandırırken, kendisinin de 500. golünü El Clasico'da atmış oldu.





BarcelonaLionel MessiBeraberlikİspanyaReal Madrid


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TEK KAYBEDEN PKK VE FETÖ OLDU!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar