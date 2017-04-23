El Clasico'da gol düellosunu Barcelona kazandı

İspanya Ligi'nde şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Real Madrid, en yakın takipçisi Barcelona'yı konuk etti.



Santiago Bernabeu'da Real Madrid'e konuk olan Katalan ekibi,, 28.dakikada Carlos Casemiro 1-0 geri düştü.



33.dakikada Barcelona'da Lionel Messi, takımının beraberlik golünü attı: 1-1



73.dakikada Ivan Rakitic Barcelona takımını öne geçiren golü attı: 2-1



86.dakikada Real Madrid James Rodriguez ile skora dengeyi getirdi: 2-2



90+2'de Lionel Messi, Barcelona'yı öne geçiren golü atarak maçın skorunu belirledi.







MESSİ 500. GOLÜNÜ ATTI



90+3'te Messi, Barcelona'ya son dakikada galibiyeti getirdi.



Messi, takımına şampiyonluk yolunda kritik bir 3 puan kazandırırken, kendisinin de 500. golünü El Clasico'da atmış oldu.











