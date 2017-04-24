Beşiktaş - Adanaspor (CANLI ANLATIM)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında lider Beşiktaş, bu akşam sıralamanın son basamağında yer alan Adanaspor'la karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş sahasında Adanaspor'u konuk edecek. Vodafone Arena'daki mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maç saat 20:00'da başlayacak.
Siyah-beyazlılar 61 puanla zirvede yer alırken, siyah-beyazlılar bu maçtan galip ayrılıp Başakşehir ile farkı 7'ye çıkarmak istiyor. Beşiktaş gelecek hafta en yakın rakibiyle deplasmanda karşılaşacak. Adanaspor ise 20 puanla son sırada bulunuyor.
KADROLAR
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç, Tosic, Tolgay, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca, Aboubakar
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
ADANASPOR: Itandje, Digao, Ramos, Didi, Renan Diniz, Koman, Tevfik, Fouginho, Ronei, Vinicius, Magaye
TEKNİK DİREKTÖR: Eyüp Arın