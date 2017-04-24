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Beşiktaş - Adanaspor (CANLI ANLATIM)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında lider Beşiktaş, bu akşam sıralamanın son basamağında yer alan Adanaspor'la karşı karşıya gelecek.

Spor / 24 Nisan 2017 Pazartesi 18:51
Beşiktaş - Adanaspor (CANLI ANLATIM)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş sahasında Adanaspor'u konuk edecek. Vodafone Arena'daki mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maç saat 20:00'da başlayacak.

Siyah-beyazlılar 61 puanla zirvede yer alırken, siyah-beyazlılar bu maçtan galip ayrılıp Başakşehir ile farkı 7'ye çıkarmak istiyor. Beşiktaş gelecek hafta en yakın rakibiyle deplasmanda karşılaşacak. Adanaspor ise 20 puanla son sırada bulunuyor.

KADROLAR

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç, Tosic, Tolgay, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca, Aboubakar
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

ADANASPOR: Itandje, Digao, Ramos, Didi, Renan Diniz, Koman, Tevfik, Fouginho, Ronei, Vinicius, Magaye
TEKNİK DİREKTÖR: Eyüp Arın

BeşiktaşAdanaspor


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