Beşiktaş - Adanaspor (CANLI ANLATIM)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş sahasında Adanaspor'u konuk edecek. Vodafone Arena'daki mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maç saat 20:00'da başlayacak.



Siyah-beyazlılar 61 puanla zirvede yer alırken, siyah-beyazlılar bu maçtan galip ayrılıp Başakşehir ile farkı 7'ye çıkarmak istiyor. Beşiktaş gelecek hafta en yakın rakibiyle deplasmanda karşılaşacak. Adanaspor ise 20 puanla son sırada bulunuyor.



KADROLAR



BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç, Tosic, Tolgay, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca, Aboubakar

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş



ADANASPOR: Itandje, Digao, Ramos, Didi, Renan Diniz, Koman, Tevfik, Fouginho, Ronei, Vinicius, Magaye

TEKNİK DİREKTÖR: Eyüp Arın