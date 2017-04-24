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Beşiktaş 3- 2 Adanaspor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında lider Beşiktaş, Adanaspor'u 3-2 yendi.

Spor / 24 Nisan 2017 Pazartesi 18:51
Beşiktaş 3- 2 Adanaspor
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Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş Vodafone Arena’da Adanaspor’u konuk etti. Nefes kesen mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çaldı.

Maçtaki gol perdesi 11’de açıldı. Tolgay’ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Aboubakar, kaleci ile karşı karşıya pozsiyonda topun dibine girerek golünü attı: 1-0.

24’te ilk yarının skorunu belirleyen gol geldi. Magaye’nin derin topuyla savunmanın arkasına sarkan Roni, çapraz poziyonda uzak direk dibine güzel bir vuruş yaparak skoru eşitledi: 1-1.

İkinci yarının başında 52’de gol geldi. Tolgay’ın pasıyla topla buluşan Talisca, topu önüne nefis alıp kaleciyi terse yatırıp topu filelere gönderdi: 2-1.

66’da maça bir kez daha denge geldi. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahası yayında topla buluşan Magaye, yerden köşeye müthiş bir vuruş yaparak skoru eşitledi: 2-2.

80’de son sözü Tosic söyledi. Quaresma’nın kullandığı serbest vuruşta Tosic arka direkte uçarak kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 3-2.

Nefes kesen maç siyah beyazlı takımın 3-2 üstünlüğüyle bitti. Şenol Güneş’in öğrencileri, puanını 64 yaparak şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. Gelecek hafta Başakşehir ile karşılaşacak olan Kartal, rakibiyle puan farkını da 7’ye çıkardı. Konuk takım, 20 puanla ligin son sırasında kaldı. Akdeniz ekibi, ligin 29. haftasında Antalyaspor ile evinde kozlarını paylaşacak.

BeşiktaşAdanaspor


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