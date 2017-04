3-3 sona eren Çaykur Rizespor maçı sonrası Medipol Başakşehirli futbolcular karşılaşmanın ardından görüntü alan bir televizyon kanalının kameraman ve muhabirine saldırmıştı. Olayın ardından bugün Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ yaptığı yazılı açıklamada, 'Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan'ın kadro dışı bırakılmasına ve idari para ceza verilmesine karar verilmiştir. Olaya karışan kulüp personelleriyle ilgili gerekli yaptırımların uygulanmasına başlanmıştır. Olayların başlamasına sözlü ve fiili eylemleri ile sebebiyet veren ve kimliği emniyetimizce tespit edilmiş olan kişi hakkında adli işlemlere başlanması için gerekli şikayetleri yapacağımıza ve en ağır şekilde cezalandırılması hususunda konunun takipçisi olacağımızı da bildiririz. Sadece olaydan etkilenen basın mensuplarımızdan değil tüm basın camiasından, tüm futbol paydaşlarımızdan böylesine görüntülere sebebiyet verdiğimiz için özür diliyoruz' ifadelerine yer verdi.



Başkan Gümüşdağ'ın kulübün resmi sitesinden yayımlanan yazılı açıklaması şu şekilde:



'Cumartesi günü Rize'de oynanan maç sonrasında, takımımızın bazı oyuncuları, Başakşehir kültürüne hiç de yakışmayan bir şekilde kontrollerini kaybetmişlerdir. Etik değerler ve insana saygı önceliklerimizin, şartlar ne olursa olsun, nasıl bir provakasyonla karşılaşırsak karşılaşalım, hiçbir şart altında ikinci plana atılmaması gerekliliği esastır. Maalesef cumartesi günü bazı arkadaşlarımız her hafta hatırlattığımız bu önceliklerini unutmuşlardır. Bugüne kadar her yerde, biz centilmenliği ve saygıyı sportif başarıdan daha çok önemseyen bir takım olduğumuzu iddia ettik. Ve bugün samimi olduğumuzu ispat etme zamanı. Hala şampiyonluk şansımız devam etse bile, başkanı ve yöneticileri olarak söylediğimiz şeylerin arkasında durma zamanıdır. Önümüzdeki iki maç tüm kamuoyu takdir edecektir ki, bu sezonun sportif başarı anlamında en önemli iki maçıdır. Ve biz sözümüzün arkasında durabilmek için belki de sezonun en önemli iki maçından feragat etmek zorunda kalacağız. Ama bunu hemen şimdi ve doğru olduğunu bildiğimiz şekilde yapmaktan vazgeçersek bundan sonra Türkiye'de ne futbol adına ne de centilmenlik adına ağzımızı açma hakkımızın olmayacağının bilincinde olarak yapmalıyız.



Bu kararı almadan evvel Rize'de yaşanan her şeyi en ince detaylarına kadar incelediğimizi bilmenizi isterim. Bugün; Rizespor Başkanı Sn. Metin Kalkavan ve olaydan etkilenen gazeteci arkadaşlarımız sevgili Selman Kutlu ve sevgili Ahmet Çağlar Yıldırım ile bizzat görüştükten sonra, doğru ve hakkani olduğuna inandığımız bir şeyi yapmaya karar verdik. TFF'nin ve adli mercilerin konu hakkında yasal prosedür gereği vereceği karardan tamamıyla bağımsız bir şekilde, kulübümüzün bugün yaptığı Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda; olayların fiilen içinde görülen Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan'ın kadro dışı bırakılmasına ve idari para ceza verilmesine karar verilmiştir.



Ayrıca Volkan Babacan hakkında, Selman Kutlu'nun görsel basındaki ifadelerinde kendisine herhangi bir fiili müdahalesi olmadığını belirtmesi dikkate alınarak, Türkiye Futbol Federasyonunca alınacak kararı takiben değerlendirme yapılmasına karar verilmiştir. Olaya karışan kulüp personelleriyle ilgili gerekli yaptırımların uygulanmasına başlanmıştır. Olayların başlamasına sözlü ve fiili eylemleri ile sebebiyet veren ve kimliği emniyetimizce tespit edilmiş olan kişi hakkında adli işlemlere başlanması için gerekli şikayetleri yapacağımıza ve en ağır şekilde cezalandırılması hususunda konunun takipçisi olacağımızı da bildiririz. Sadece olaydan etkilenen basın mensuplarımızdan değil tüm basın camiasından, tüm futbol paydaşlarımızdan böylesine görüntülere sebebiyet verdiğimiz için özür diliyoruz.'