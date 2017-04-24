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Amatör maçta saha ringe döndü

Ordu 1. Amatör Küme’de şampiyon olan ekiplerin play-off müsabakaları sonunda Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) çıkma maçlarında olaylar çıktı.

Spor / 24 Nisan 2017 Pazartesi 11:28
Amatör maçta saha ringe döndü
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Ordu Durugöl Stadı'nda Ünye 1957 Spor ile Akyazıspor bir üst tura çıkmak için mücadele ettiler. İlk yarı 1-0 Akyazıspor üstünlüğü ile tamamlanırken, ikinci yarıda Ünye 1957 Spor 5 gol atarak sahadan 5-1 üstünlükle ayrıldı ve yarı finale yükseldi.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Akyazısporlu oyuncuların Ünye 1957 Spor oyuncularına saldırması ile birlikte sahada istenmeyen olaylar meydana geldi. Polisin ve yöneticilerin araya girmesiyle olaylar güçlükle yatıştırıldı. Bu sonucun ardından Ünye 1957 Spor yarı final oynamaya hak kazandı.


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