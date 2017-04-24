Alex'ten derbi paylaşımı

Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türk Telekom Arena'da karşı karşıya geldiği derbiyi, sarı-lacivertliler, Josef de Souza'nın 90 artı 1'de attığı kafa golüyle 1-0 kazandı.



Eski Brezilyalı futbolcu Alex de Souza, derbiye ilişkin Instagram hesabından paylaşımda bulundu.



Josef'in attığı kafa golünün yanı sıra, sarı-kırmızılılarla 2011 yılında TT Arena'da oynanan ilk derbide attığı kafa golü anını paylaşan Alex, fotoğrafa “Dejavu” notunu düştü.



