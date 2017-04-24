Beyaz Gazete Ana Sayfa

Alex'ten derbi paylaşımı

Fenerbahçe’nin efsane Brezilyalısı Alex de Souza, dün akşam oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Spor / 24 Nisan 2017 Pazartesi 12:52
Alex'ten derbi paylaşımı

Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türk Telekom Arena'da karşı karşıya geldiği derbiyi, sarı-lacivertliler, Josef de Souza'nın 90 artı 1'de attığı kafa golüyle 1-0 kazandı.

Eski Brezilyalı futbolcu Alex de Souza, derbiye ilişkin Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Josef'in attığı kafa golünün yanı sıra, sarı-kırmızılılarla 2011 yılında TT Arena'da oynanan ilk derbide attığı kafa golü anını paylaşan Alex, fotoğrafa “Dejavu” notunu düştü.

Galatasaray taraftarından protesto Galatasaray taraftarından protesto 'Oyuncularımla gurur duyuyorum' 'Oyuncularımla gurur duyuyorum' 'Maç 0-0 bitseydi mutlu olurdum' 'Maç 0-0 bitseydi mutlu olurdum' Podolski maç sonu açıkamaları Podolski maç sonu açıkamaları Galatasaray derbi galibiyetini unuttu Galatasaray derbi galibiyetini unuttu Maç sonucu: Fenerbahçe 1-0 Galatasaray Maç sonucu: Fenerbahçe 1-0 Galatasaray

InstagramAlex De SouzaFenerbahçeGalatasaray


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TEK KAYBEDEN PKK VE FETÖ OLDU!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar