Advocaat, Beyaz Futbol'a konuştu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Beyaz Futbol'a özel açıklamalarda bulundu.



1-0'lık Galatasaray galibiyetinin ardından oldukça mutlu olduğu gözlerden kaçmayan Advocaat maçla ilgili 'maçın hakkında beraberlikti' dedi.



Beyaz Tv spor servisinden Sezgin Gelmez'in sorularını yanıtlayan Advocaat'ın açıklamaları şu şekilde;



BİRAZ ŞANSLIYDIK



-Zor maçtı, Biraz şanslıydık. İki takım da iyi mücadele etti. Sonun da harika bir gol attık. Ama 0-0 daha adil bir sonuçtu.



BEN YOKUM



Sezgin Gelmez: 'Gelecek sezonki Fenerbahçe hakkında düşünceleriniz?'



-Bensiz. Gelecek sezonki Fenerbahçe bensiz. Ben yokum. Ben gidiyorum.



GÖRECEKSİNİZ



Sezgin Gelmez: 'Kim teknik direktör olacak? Lucescu mu, Aykut Kocaman mı?'



-Göreceksiniz. Lucescu Zenit'te.