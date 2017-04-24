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Advocaat, Beyaz Futbol'a konuştu

Dick Advocaat, gelecek sezon takımın başına geçecek isimle ilgili kaçamak cevap verdi.

Spor / 24 Nisan 2017 Pazartesi 00:03
Advocaat, Beyaz Futbol'a konuştu
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Beyaz Futbol'a özel açıklamalarda bulundu.

1-0'lık Galatasaray galibiyetinin ardından oldukça mutlu olduğu gözlerden kaçmayan Advocaat maçla ilgili 'maçın hakkında beraberlikti' dedi.

Beyaz Tv spor servisinden Sezgin Gelmez'in sorularını yanıtlayan Advocaat'ın açıklamaları şu şekilde;

BİRAZ ŞANSLIYDIK

-Zor maçtı, Biraz şanslıydık. İki takım da iyi mücadele etti. Sonun da harika bir gol attık. Ama 0-0 daha adil bir sonuçtu.
 
BEN YOKUM

Sezgin Gelmez: 'Gelecek sezonki Fenerbahçe hakkında düşünceleriniz?'

-Bensiz. Gelecek sezonki Fenerbahçe bensiz. Ben yokum. Ben gidiyorum.

GÖRECEKSİNİZ

Sezgin Gelmez: 'Kim teknik direktör olacak? Lucescu mu, Aykut Kocaman mı?'

-Göreceksiniz. Lucescu Zenit'te.

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