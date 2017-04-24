Advocaat, Beyaz Futbol'a konuştu

Dick Advocaat, gelecek sezon takımın başına geçecek isimle ilgili kaçamak cevap verdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Beyaz Futbol'a özel açıklamalarda bulundu.
1-0'lık Galatasaray galibiyetinin ardından oldukça mutlu olduğu gözlerden kaçmayan Advocaat maçla ilgili 'maçın hakkında beraberlikti' dedi.
Beyaz Tv spor servisinden Sezgin Gelmez'in sorularını yanıtlayan Advocaat'ın açıklamaları şu şekilde;
BİRAZ ŞANSLIYDIK
-Zor maçtı, Biraz şanslıydık. İki takım da iyi mücadele etti. Sonun da harika bir gol attık. Ama 0-0 daha adil bir sonuçtu.
BEN YOKUM
Sezgin Gelmez: 'Gelecek sezonki Fenerbahçe hakkında düşünceleriniz?'
-Bensiz. Gelecek sezonki Fenerbahçe bensiz. Ben yokum. Ben gidiyorum.
GÖRECEKSİNİZ
Sezgin Gelmez: 'Kim teknik direktör olacak? Lucescu mu, Aykut Kocaman mı?'
-Göreceksiniz. Lucescu Zenit'te.