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Volkan Demirel'den derbi öncesi iddialı sözler!

Fenerbahçe'de futbolcular Galatasaray derbisi öncesi galibiyet için söz birliği etti.

Spor / 23 Nisan 2017 Pazar 12:01
Volkan Demirel'den derbi öncesi iddialı sözler!

Samandıra Tesisleri'ndeki kampta aralarında bir toplantı yapan sarı-lacivertli oyuncular, Türk Telekom Arena'dan 3 puanla ayrılmak için herkesin tüm gücünü ortaya koymasını istediler.

Kaptan Volkan Demirel'in takım arkadaşlarına THY Avrupa Ligi'nde Panathniakos'u 'yıkılmaz' denilen kalesinde üst üste iki kez deviren basketbol takımını örnek göstererek, "Onlar, Panathinaikos'u deplasmanda yenebiliyorsa, biz de yapabiliriz. Galatasaray'ı daha önce de Türk Telekom Arena'da yendik. Kenetlenir, takım oyunu oynar ve yardımlaşırsak yine başarabiliriz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Volkan ayrıca Başakşehir'in puan kaybetmesiyle ikincilik şanslarının da arttığını hatırlatarak, "Bu fırsatı değerlendirelim. Kazanıp, taraftarımızı sevindirelim. Kötü bir sonuçta kimse mazeret kabul etmez, bunu unutmayın" uyarısında bulunduğu belirlendi.

Volkan DemirelSamandıra TesisleriTürk Telekom ArenaAvrupa LigiPanathinaikos


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