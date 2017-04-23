VakıfBank Avrupa şampiyonu!

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun final maçında ev sahibi İtalyan ekibi Imoco Volley'i 3-0 mağlup eden VakıfBank, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.



Organizasyonda üst üste ikinci kez final oynayan VakıfBank, geçen yıl İtalyan takımı Pomi Cassalmaggiore'ye kaptırdığı kupayı, bu kez yine aynı ülkeden Imoco Volley önünde müzesine götüren taraf oldu.



Karşılaşmanın ardından VakıfBank oyuncuları ve teknik heyeti büyük sevinç yaşadı.



Avrupa'nın 1 numaralı kupasını 3. kez kazandı



VakıfBank, kadın voleybolunda Avrupa'nın 1 numaralı kupasını 3. kez müzesine götürme başarısı gösterdi.



Şampiyonlar Ligi'nde 2011 ve 2013 yıllarının şampiyonu olan VakıfBank, 2017 yılında bir kez daha bu başarısını tekrarlamış oldu.



Sarı-siyahlı ekibin bu şampiyonluklarının tamamında antrenör olarak İtalyan teknik adam Giovanni Guidetti yer aldı.



Avrupa kupalarının en başarılı Türk ekibi



Üst üste 5., toplamda ise 9. kez Dörtlü Final'de mücadele veren VakıfBank, müzesinde birçok uluslararası şampiyonluk kupasını barındırıyor ve Avrupa kupalarındaki en başarılı Türk ekibi olarak dikkati çekiyor.



Tarihinde, 3. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşan sarı-siyahlılar, birer kez de Top Teams Kupası ve Challenge Kupası şampiyonlukları kazanırken, toplamda 5. Avrupa kupası şampiyonluğunu elde etti.



VakıfBank, 2013'te FIVB Dünya Kulüpler şampiyonu da olarak dünyanın zirvesine çıktı.



Şampiyonlar Ligi'nde 2011'in şampiyonu olan ve bu kulvarda kupa kaldıran ilk Türk takımı olarak tarihe geçen VakıfBank, 2013 yılının ardından 2017'de de bu başarısını tekrarlamış oldu. Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 1998, 1999, 2014 ve 2016'da Avrupa ikincisi olan sarı-siyahlı ekip, 2015 yılını ise üçüncü tamamlamıştı.



Top Teams Kupası'nda 2004'te, Challenge Kupası'nda ise 2008'de adını zirveye yazdıran VakıfBank, CEV Kupası'nda ise 1991, 1992 ve 2000'de üçüncülük elde etti.



FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı 2013'te kazanma başarısı gösteren VakıfBank, 2011'de de bu organizasyonu ikinci, 2016'da ise üçüncü bitirdi.