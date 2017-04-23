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Süper Lig oyuncusu kendini astı

Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral, evinde kendini tavana asarak intihar etti.

Spor / 23 Nisan 2017 Pazar 21:44
Süper Lig oyuncusu kendini astı

Kimsenin olmadığı bir sırada intihar eden Rajtoral evinde kendini tavana asarak intihar etti.

Antepia'da oturan Rajtoral, komşularının şüphelenmesi üzerine polis çağırması sonucu evine girildiğinde tavanda asılı vaziyette bulunduğu görüldü.

Şok intihar Gaziantepspor camiasını yasa boğdu.

BAŞKAN KIZIL'DAN AÇIKLAMA

Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl: 'Rajtoral intihar etmiş, maalesef hayatını kaybetti. Rajtoral antrenmana gelmemiş, evine gidip bakmışlar kapının arkadan kilitli olduğunu görmüşler. Şu anda şoktayım. Rajtoral çok düzgün bir çocuktu, hiçbir sorunu yoktu. Sebebi nedir ben de bilmiyorum.' dedi.



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