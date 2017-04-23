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Poldi son derbisine çıktı!

Japonya’nın Vissel Kobe ekibine transfer olan Galatasaray’ın Alman yıldızı Lukas Podolski, Fenerbahçe maçıyla son derbisine çıktı.

Spor / 23 Nisan 2017 Pazar 21:23
Poldi son derbisine çıktı!

Sezon sonunda Japonya Ligi takımlarından Vissel Kobe’ye gidecek olan sarı-kırmızılıların Alman yıldızı Lukas Podolski, son derbisine Fenerbahçe karşısında çıktı. TT Arena’da sarı-lacivertliler ile oynanan maçla ile 9. derbisine çıkan Podolski, bu maçlarda 1 gol kaydetti.

Alman oyuncunun Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı oynadığı derbi maçları şöyle:

Fenerbahçe 1 - 1 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig)

Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig)

Galatasaray 1 - 0 Fenerbahçe (Türkiye Kupası Final)

Beşiktaş 2 - 1 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig)

Galatasaray 0 - 1 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig)

Fenerbahçe 2 - 0 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig)

Galatasaray 0 - 1 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig)

Beşiktaş 1 - 1 Galatasaray (Süper Kupa Final)

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

FenerbahçeLukas PodolskiJaponyaBeşiktaşGalatasaray


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