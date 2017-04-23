Sezon sonunda Japonya Ligi takımlarından Vissel Kobe’ye gidecek olan sarı-kırmızılıların Alman yıldızı Lukas Podolski, son derbisine Fenerbahçe karşısında çıktı. TT Arena’da sarı-lacivertliler ile oynanan maçla ile 9. derbisine çıkan Podolski, bu maçlarda 1 gol kaydetti.



Alman oyuncunun Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı oynadığı derbi maçları şöyle:



Fenerbahçe 1 - 1 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig)



Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig)



Galatasaray 1 - 0 Fenerbahçe (Türkiye Kupası Final)



Beşiktaş 2 - 1 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig)



Galatasaray 0 - 1 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig)



Fenerbahçe 2 - 0 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig)



Galatasaray 0 - 1 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig)



Beşiktaş 1 - 1 Galatasaray (Süper Kupa Final)



(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)