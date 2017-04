Fenerbahçe karşısında üstün bir oyun oynamasına karşın son dakikada yediği golle mağlup olan Galatasaray'da Teknik Direktör Igor Tudor, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Maçtan sonra oyuncularına soyunma odasında kendileriyle gurur duyduğunu söylediğini belirten Tudor, “Bugün onlarla gurur duyuyorum. Ellerindeki her şeyi verdiler. Tamamen bizim dominantlığımızda geçen bir maçtı. Rakibimize baktığımızda, 18'e girdikleri ilk pozisyon ve akabinde gelen gol. Futbol bu. Maç için söyleyeceklerim bu şekilde” diye konuştu.



“ŞANS MI KADER Mİ BİLEMEDİM'



İyi bir oyuncu grubuna karşı oynadıklarını söyleyen Tudor, “Fenerbahçe'ye karşı oynuyorsunuz. Pozisyona girdik ama çok çok fazla net pozisyon beklemek yanlış olur. Ben hoca olarak performansa odaklanmak zorundayım. İyi bir performans var ama sonuç farklı olabiliyor. Tabii ki bireysel karakteristiğe sahip oyuncularımız var. Podolski ve Wesley'yi sayabiliriz. Onları oyuna adapte etmemiz gerekiyor. Bakıldığı zaman yüzde 100 dominant oynayan bir Galatasaray vardı. Futbolda buna şans mı denir, kader mi denir bilemem. Futbolcularım ellerinden geleni yaptı. Bugün bakıldığında dominant olan bizdik. Burada kaybettiğimiz Beşiktaş maçı ve bu maça baktığımızda iki maçı da kaybetmemize inanamıyorum” ifadelerini kullandı.



“HOCA OLARAK TERCİHLERİMİ BU ŞEKİLDE KULLANDIM'



Bruma değişikliğinin yanı sıra Eren'in 11'de başlamamasıyla ilgili olarak da konuşan Tudor, “Bruma değişikliğinin cevabı çok basit, bugün beklediğimiz performansı göstermediği için Garry'yi oyuna sokmayı düşündük. Eren'le başlayıp başlamama konusunda ise, takdir hakkımı bu şekilde kullandım. Hoca olarak hafta boyu oyuncularla beraberim ve takdir hakkımı bu şekilde kullandım. Sizin dışarıdan yorum yapmanız kolay. Hoca olarak bir karar almanız gerekiyor ve ben de bu şekilde kullandım hakkımı” dedi.



“2 AY ÖNCEKİ SOYUNMA ODASIYLA ŞİMDİKİ ARASINDA ÇOK FARK VER'



Geldiği günden bu yana hayal kırıklıkları yaşadığı zamanlar olduğunu söyleyen Tudor, “Tabii ki hayal kırıklıklarım var. Benim de beklentim daha fazlaydı ve daha fazla puan almak istiyordum. Ama 2 ay önce geldiğim soyunma odasıyla şimdiki soyunma odası arasında büyük bir fark var. Yapmam gereken bu performansı daha da ileriye taşıyıp sonuçlara yansıtmak. Benimle ilgili herkesin düşüncesi olabilir. Ama bu futbol. Hepimizin bildiği gibi maç kaybedildiği zaman her zaman hoca sorumludur. Futbol dünyası bu şekilde. Mağlubiyet geldiği zaman hocaya yüklenilir ve belki daha sonra futbolcular konuşulur. Ama benim açımdan bakıldığında size göre daha karmaşık durum. Burada anahtar nokta sonuç. Ama bugünkü sonuçtan sonra bana ve oyuncularıma ne söyleyebilirsiniz. Sonuç her şey mi değil mi. Kendim de hoca olarak en iyi şekilde performansımı göstermeye çalışıyorum. Tabii sizin de gazeteci olarak bizi yargılama göreviniz var. Ben hoca olarak takımımın performansından memnunum. Hatalarım tabii ki vardır her hoca gibi, bundan sonra da olabilirim. Bazı problemler de var, siz benden daha iyi biliyorsunuz. Bu problemler geçen seneden gelen sorunlar” açıklamasında bulundu.



“HAYATIM BOYUNCA AYNI ŞEYLERİ DUYDUM'



3'lü savunmadan 4'lü savunmaya geçişin sebebiyle ilgili olarak da konuşan Tudor, “Tabii ki sizin en önemli argümanınız 3'lü defans ve 4'lü defans. Bütün hayatım boyunca bu tür şeyler duydum. 3'lü oynayıp kaybedince hemen sistemden dolayı kaybetmiş oluyoruz. Benim tecrübelerim bunu gösteriyor. Gazeteciler buna odaklanır. Adana maçında kendi sahamızda oynadık, Başakşehir maçıyla aynı sistemle oynadık. Mükemmel bir Adana maçı ortaya çıktı ve ardından Başakşehir maçı geldi. Bugün bu sistemi seçtim. Bu futbol. Sistem olarak takdir hakkımı bu şekilde kullandım. Kazandığınız zaman haklısınız ama kaybettiğiniz zaman gazeteciler haklı” diye konuştu.



“AYNI 11'LE OYNAMAYI İSTİYORUM'



Takımda istikrara inandığını söyleyen Tudor, “Ama diğer taraftan haftaya nasıl bir 11'le çıkacağımızı göreceğiz. İstikrarı kesinlikle seviyorum. Ben de aynı 11'le oynamayı isterim. 2 ay önce geldim buraya. Bu nedenle en iyi sistem ve en iyi 11'i bulmaya çalışıyorum. Bu nedenle de bu tür değişiklikler normal. Sezon başında bir takımı kurmanız ve takımı tanımanız çok başka, sonradan bir takımı alıp problemlerin içine girip bu problemleri çözmeniz çok başka” dedi.



Dursun Özbek'in “Önümüzdeki sezon da Tudor'la yola devam edeceğiz” açıklaması hakkında yorumunun ne olacağı sorusunu da yanıtlayan Tudor, “Başkanın söylediği bir şeyin üzerine yorum yapmaya gerek yok bence” diyerek sözlerini noktaladı.