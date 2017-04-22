Beyaz Gazete Ana Sayfa

Nuri Şahin sakatlandı

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Tuchel: 'Nuri Şahin'in ayak bileğindeki dış bağlarda yırtık şüphesi var'.

Spor / 22 Nisan 2017 Cumartesi 23:29
Nuri Şahin sakatlandı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'un teknik direktörü Thomas Tuchel, milli futbolcu Nuri Şahin'in ayak bileğinden sakatlandığını söyledi.

Tuchel, sarı-siyahlıların deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, 22. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan 28 yaşındaki futbolcunun durumuna ilişkin, 'Nuri Şahin'in ayak bileğindeki dış bağlarda yırtık şüphesi var.' ifadesini kullandı.

Borussia Dortmund'un sportif direktörü Michael Zorc ise, Nuri Şahin'in ayak bileğinde şişlik olduğunu belirterek, 'Muhtemelen kırık da olabilir. Gelecek haftalarda forma giyemeyecek.' değerlendirmesinde bulundu.

Bu sezon yaşadığı sakatlıktan dolayı uzun bir süre takımdaki yerini alamayan Nuri Şahin, son haftalarda yeniden forma giymeye başlamış ve sergilediği performansla göz doldurmuştu.

Borussia DortmundAlmanyaBorussia MönchengladbachNuri ŞahinMilli Futbolcu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TEK KAYBEDEN PKK VE FETÖ OLDU!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar