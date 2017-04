Nuri Şahin sakatlandı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'un teknik direktörü Thomas Tuchel, milli futbolcu Nuri Şahin'in ayak bileğinden sakatlandığını söyledi.



Tuchel, sarı-siyahlıların deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, 22. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan 28 yaşındaki futbolcunun durumuna ilişkin, 'Nuri Şahin'in ayak bileğindeki dış bağlarda yırtık şüphesi var.' ifadesini kullandı.



Borussia Dortmund'un sportif direktörü Michael Zorc ise, Nuri Şahin'in ayak bileğinde şişlik olduğunu belirterek, 'Muhtemelen kırık da olabilir. Gelecek haftalarda forma giyemeyecek.' değerlendirmesinde bulundu.



Bu sezon yaşadığı sakatlıktan dolayı uzun bir süre takımdaki yerini alamayan Nuri Şahin, son haftalarda yeniden forma giymeye başlamış ve sergilediği performansla göz doldurmuştu.