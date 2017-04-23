Hakan Çalhanoğlu evlendi

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu ile evlendi.



DÜĞÜN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Çalhanoğlu'nun doğup büyüdüğü kent olan Mannheim'daki düğün salonunda gerçekleştirilen törende takım arkadaşları da bu güzel gününde kendisine eşlik etti.



Düğün fotoğrafları ise sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.



KULÜBÜ TEBRİK MESAJI YAYIMLADI



Ayrıca Bayer Leverkusen resmi hesabından çifti tebrik eden bir mesaj yayımlandı.

