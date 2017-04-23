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Hakan Çalhanoğlu evlendi

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Sinem Gündoğdu ile dünya evine girdi.

Spor / 23 Nisan 2017 Pazar 10:53
Hakan Çalhanoğlu evlendi
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Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu ile evlendi.

DÜĞÜN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI
Çalhanoğlu'nun doğup büyüdüğü kent olan Mannheim'daki düğün salonunda gerçekleştirilen törende takım arkadaşları da bu güzel gününde kendisine eşlik etti.

Düğün fotoğrafları ise sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

KULÜBÜ TEBRİK MESAJI YAYIMLADI

Ayrıca Bayer Leverkusen resmi hesabından çifti tebrik eden bir mesaj yayımlandı.

Sosyal MedyaBundesligaHakan ÇalhanoğluBayer LeverkusenGündoğdu


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