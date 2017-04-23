Beyaz Gazete Ana Sayfa

Galatasaray tribünlerinden Volkan Demirel'e tepki!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide sarı-kırmızılı taraftarlar maç boyunca Volkan Demirel’e tepki gösterdi. 51. dakikada tribünlerden atılan yabancı bir madde, tecrübeli kalecinin sol bacağına isabet etti.

Spor / 23 Nisan 2017 Pazar 20:26
Galatasaray tribünlerinden Volkan Demirel'e tepki!

TT Arena'da oynanan derbide Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe Kaptanı ve kalecisi Volkan Demirel'e maç boyunca tepki gösterdi.

Maçın başlamasının ardından tecrübeli file bekçisine olumsuz tezahüratlar yapan sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda Volkan Demirel'in koruduğu kaleye yabancı madde yağdırdı.

Dakikalar 51'i gösterdiğinde kale vuruşu için hazırlık yapan Volkan, kalenin önüne düşen cisimleri temizlediği sırada tribünlerden tekrar yabancı madde atılmaya başlandı.

Atılan bir cisim, Volkan Demirel'in sol bacağına isabet edince Galatasaraylı futbolcular kalenin önüne kadar gelerek taraftarları, yabancı madde atmamaları için uyardı.

Volkan DemirelFenerbahçeGalatasaray


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TEK KAYBEDEN PKK VE FETÖ OLDU!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar