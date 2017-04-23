Galatasaray - Fenerbahçe (İlk yarı sona erdi)

Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam derbi maçta karşı karşıya geliyor.



GALATASARAY: 0 FENERBAHÇE: 0



D.A. Maçın ilk devresi 0-0 sona erdi.



45' Galatasaray hücumunda Yasin'in ceza sahası içindeki pozisyonuna müdahale etmek isteyen Mehmet Topal sakatlandı. Galatasaray köşe vuruşu kullanacak.



45' İlk yarının sonuna 1 dakika ilave edildi.



45' Sağ kanattan Lens'le hızlı gelen Fenerbahçe'de Lens'in verdiği pas biraz hızlı olunca Alper zor yetişti. Açısı daralan Alper içeri çıkardı, dönen topta savunma pozisyonu engelledi.



44' Souza'dan aldığı topla ilerlemek isteyen Alper rakibini geçerken topu ayağından açınca savunma topa sahip oldu.



43' Galatasaray sağ kanattan paslaşarak getirdiği topta ceza sahası içine girmeye çalışırken savunma araya girdi ve tehlikeyi önledi.



42' Souza'nın yerde kalması sonrası sarı lacivertliler kendi yarı alanında serbest vuruş kazandı.



41' Galatasaray yarı alanından çıkamıyor, sarı kırmızılılar top çeviriyor.



40' Fenerbahçe hücumunda Semih yerde kaldı. Galatasaray faul kazandı.



40' Galatasaray'da Sabri'nin sap kanattan yaptığı ortada Volkan topu kontrol etti.



39' Sol kanattan Carole ile gelen Galatasaray'da topla buluşan Sneijder'in vuruşunda savunmanın müdahalesiyle Hollandalı oyuncuya çarpan top auta gitti.



39' Sol kanattan Carole ile gelen Galatasaray'da topla buluşan Sneijder'in vuruşunda savunmanın müdahalesiyle Hollandalı oyuncuya çarpan top auta gitti.



38' Oyunun bu bölümünde tempo biraz yavaşladı. Orta sahada paslaşmaya döndü.



37' Van Persie - Hasan Ali paslaşmasıyla sarı lacivertliler ceza sahasına girdi, Van Persie'nin çevirdiği topta savunma araya girdi.



36' Fenerbahçe, Hasan Ali'nin taç atışıyla oyuna başladı.



36' Sneijder'in Yasin'i düşünerek sağ kanada gönderdiği yüksek topu Yasin kontrol edemedi.



35' Kendi yarı sahasında kapanan Fenerbahçe karşısında Galatasaray top çevirerek pozisyon bulmaya çalışıyor.



34' Lens'in ortasında Muslera topu kontrol etti.



34' Fenerbahçe orta sahanın az ilerisinde serbest vuruş kullanacak.



33' Podolski'nin pasına yönelmek isteyen Yasin, Kjaer'e çarparak yere düştü. Hakem oyunu devam ettirdi.



32' Bu dakikada oyunun temposu biraz yavaşlarken, Galatasaray kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapmaya başladı.



31' Yaklaşık 1 dakikalık tedavinin ardından Volkan ayağa kalkarak oyunu başlattı.



30' Havada darbe alan Volkan Demirel yerde kaldı. Sağlık ekipleri sahaya girerek tecrübeli kalecinin tedavisini yapıyor.



29' Köşe vuruşunun ardından topla buluşan Sneijder'in ortasını kaleci Volkan havada kontrol etti.



29' Sabri'nin Yasin'i kaçırdığı topta Hasan Ali'yi geçen Yasin'e Skrtel müdahale etti top kornere çıktı.



28' Van Persie, Galatasaray ceza sahasının sağ çaprazından içeri girerken vurdu, top auta gitti.



27' Galatasaray en tehlikeli pozisyonu Selçuk'la buldu.



26' Sağ kanattan Yasin'in yaptığı ortayı Skrtel uzaklaştırdı. Dönen topta Sabri, Aatif'a faul yaptı.



25' Volkan'ın kurtarışları sonrasında Fenerbahçe taraftarı Volkan'a sevgi gösterisinde bulundu. Galatasaray taraftarları ise Volkan'a küfür etmeye başladı.



24' Şener hücuma çıkarken pas hatası yaptı, topu kapan Yasin yakın mesafeden şutunu çekti, Volkan kurtardı. Dönen topa vuran Sneijder'in şutunu da Volkan yere yatarak kurtardı.



22' Sneijder'in kullandığı köşe vuruşunda Galatasaraylı Selçuk'un uzaktan sert vuruşu savunmaya çarparak uzaklaştı.



22' Carole, Şener'i şık bir şekilde çalımlayarak pasını Podolski'ye verdi. Alman yıldızın şutu savunmaya çarparak kornere gitti.



21' Sol kanattan oyun kurmaya çalışan Fenerbahçe'de Hasan'ın pasına müdahale sonrasında top taca çıktı. Sarı lacivertliler oyuna başlayacak.



20' Alper'e Sneijder'in kayarak müdahalesi sonrası Fenerbahçeli oyuncu yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.



19' Kjaer'in Van Persie'yi düşünerek yolladığı uzun topu Semih taca gönderdi.



18' Bruma kaptığı topla Fenerbahçe ceza sahasına doğru ilerlerken uzaktan çektiği sert şut savunmadan döndü.



17' Galatasaray'ın sağ kanadında Bruma'ya Fenerbahçeli oyuncuların müdahalesi sonrası top taca çıktı. Fenerbahçe oyuna başlayacak.



16' Sabri'nin sağ kanatta Bruma'ya gönderdiği gönderdiği top auta gitti.



15' Fenerbahçe kendi yarı alanını çok iyi kapatıyor, Galatasaray ise boşluklar arıyor.



15' Galatasaray top çeviriyor, Fenerbahçe'nin ileri uç oyuncuları baskı yapıyor.



14' Lens'in Semih'e baskısı sonrası top kornere gitti. Muslera'nın vuruşuyla oyun devam edecek.



13' Fenerbahçe yarı alanına sağ kanattan gelen Galatasaray oyunu sola taşıyınca topu kaptırdı.



13' Fırat Aydınus dört futbolcuyu da uyardı.



12' Van Persie ile Sneijder arasında da itişmeler yaşandı.



12' Mehmet Topal'ın Podolski'ye faulu sonrası Galatasaraylı oyuncu, Mehmet'i arkadan itince ortam bir anda gerildi.



11' Sabri'nin Aatif'a müdahalesi sonrası Fenerbahçe faul kazandı.10' Aatif, Selçuk'tan kaptığı topla ilerlerken oyunu sağ kanada döndürdü.



9' Orta saha mücadelesi şeklinde geçen bu dakikada top Galatasaray yarı sahasında iki defa taca çıktı.



8' Sneijder'in kullandığı köşe vuruşunda Volkan çıkarak topu kontrol etti.



8' Yasin'e gönderilen topa yükselen ve kafa buran Skrtel topu kornere gönderdi.



7' Fenerbahçe'nin ilk şutu Aatif'tan geldi, savunmaya çarpan top uzaklaştı.



7' Hasan Ali'nin sol kanattan Lens'e yaptığı ortayı alan Hollandalı futbolcu, Bruma'nın müdahalesiyle topu kaptırdı.



6' Taç atışında Fenerbahçe topa sahip olup Van Persie'ye pası gönderdi. Semih hava topu mücadelesinde Van Persie'ye faul yaptı.



6' Sabri'nin baskısı sonrası Hasan Ali topu taca attı.



5' Taç atışında topla buluşan Lens içeri göndermek isterken Muslera çıkıp topu kontrol etti.



4' Fenerbahçe sağ kanattan taç atışı kullanacak.



4' Tolga'nın orta sahada Lens'e yaptığı müdahaleye hakem Fırat Aydınus faul kararı verdi.



3' Galatasaray orta sahada hazırlık pasları yapıyor.



2' Galatasaray'ın sol kanattan içeri yaptığı ortada Hasan Ali topu taca gönderdi.



2' Alper'in pasıyla ceza sahası içine giren Hasan Ali'nin içeri yaptığı ortada Ahmet araya girdi.



1' TT Arena'da dev derbi başladı. Sarı lacivertliler mücadeleye başlayan taraf oldu.



M.Ö. TT Arena'da büyük bir coşkuyla İstiklal Marşımız okunuyor.



M.Ö. Tudor: 'Çok akıllı oynamamız lazım. Bu maç için oldukça umutluyum'



M.Ö.Tudor: 'Bu maçtan çok ümitliyim, iki haftadır çok iyi çalışıyoruz. Fiziksel olarak 2 ay öncesine kadar daha iyiyiz.'



M.Ö. Tudor: 'Herkes maçın başlamasını bekliyor. Geçtiğimiz hafta maça çok iyi hazırlandık'



M.Ö.Advocaat: 'Sahamızda 30-40 bin kişiye oynadığımız çoğu maçı kazandık. Fenerbahçe'nin taraftara ihtiyacı var.'



GALATASARAY - FENERBAHÇE



STAT: Türk Telekom Arena

HAKEM: Fırat Aydınus

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS



İLK 11'LER!



GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor



FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper, Lens, Aatif, Robin van Persie

TEKNİK DİREKTÖR: Dirk Advocaat