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Derbinin 11'leri belli oldu!

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam derbi maçta karşı karşıya gelecek.

Spor / 23 Nisan 2017 Pazar 17:30
Derbinin 11'leri belli oldu!

Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam derbi maçta karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY - FENERBAHÇE

STAT: Türk Telekom Arena
HAKEM: Fırat Aydınus
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS

İLK 11'LER!

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski
TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper, Lens, Aatif, Robin van Persie
TEKNİK DİREKTÖR: Dirk Advocaat

Mehmet TopalFenerbahçeTürk TelekomAhmet ÇalıkGalatasaray


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