Derbinin 11'leri belli oldu!

Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam derbi maçta karşı karşıya gelecek.



GALATASARAY - FENERBAHÇE



STAT: Türk Telekom Arena

HAKEM: Fırat Aydınus

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS



İLK 11'LER!



GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor



FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper, Lens, Aatif, Robin van Persie

TEKNİK DİREKTÖR: Dirk Advocaat