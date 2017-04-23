Derbinin 11'leri belli oldu!

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam derbi maçta karşı karşıya gelecek.
Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam derbi maçta karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY - FENERBAHÇE
STAT: Türk Telekom Arena
HAKEM: Fırat Aydınus
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS
İLK 11'LER!
GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski
TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper, Lens, Aatif, Robin van Persie
TEKNİK DİREKTÖR: Dirk Advocaat