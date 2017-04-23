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Ankaragücü 1. Lig'e geri döndü

Ankaragücü, Kayseri Erciyespor'u 4-1 mağlup etti ve bitime bir hafta kala TFF 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Spor / 23 Nisan 2017 Pazar 17:44
Ankaragücü 1. Lig'e geri döndü
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Türk futbolunun köklü kulüplerinden Ankaragücü, TFF 1. Lig'e yükseldi.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kayseri Erciyesspor'a konuk olan Ankaragücü, deplasmandan 4-1 galip ayrıldı. Başkent ekibi bu sonuçla 69 puana yükseldi ve bitime 1 hafta kala, TFF 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

2011-2012 sezonunda Süper Lig'e veda eden Ankaragücü, 1 sezon sonra da 1. Lig'den düşmüştü. Küllerinden yeniden doğan sarı lacivertli ekip, böylece 4 sezon aradan sonra yeniden TFF 1.Lig'e yükseldi.

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