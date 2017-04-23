Ankaragücü 1. Lig'e geri döndü

Ankaragücü, Kayseri Erciyespor'u 4-1 mağlup etti ve bitime bir hafta kala TFF 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Türk futbolunun köklü kulüplerinden Ankaragücü, TFF 1. Lig'e yükseldi.
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kayseri Erciyesspor'a konuk olan Ankaragücü, deplasmandan 4-1 galip ayrıldı. Başkent ekibi bu sonuçla 69 puana yükseldi ve bitime 1 hafta kala, TFF 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.
2011-2012 sezonunda Süper Lig'e veda eden Ankaragücü, 1 sezon sonra da 1. Lig'den düşmüştü. Küllerinden yeniden doğan sarı lacivertli ekip, böylece 4 sezon aradan sonra yeniden TFF 1.Lig'e yükseldi.