Ahmet Çakar'ın kaybolan oğlu bulundu

Bir televizyon klasiği olan Beyaz Futbol, futbol yorumculuğunun yanında esprili bir dilli benimsemesiyle izleyiciyi ekrana kitlemeye devam ediyor.



Türk futbolunun ve Beşiktaş'ın efsane ismi Sinan Engin, sevilen yorumcu ve eski FIFA hakemi Ahmet Çakar'ın kaybolan oğlunu bulduğunu iddia ederek stüdyoya korku filmlerinin çocuk kahramanı Chucky'i getirdi.



Ahmet Çakar'ın tepkisi merak konusu olurken, ikilinin bir sonraki bölümde buluşması bekleniyor.





