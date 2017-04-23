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Ahmet Çakar'ın kaybolan oğlu bulundu

Beyaz Futbol ekibi stüdyoya Ahmet Çakar'ın oğlu olarak öyle bir ismi getirdikler ki!

Spor / 23 Nisan 2017 Pazar 00:54
Ahmet Çakar'ın kaybolan oğlu bulundu
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Bir televizyon klasiği olan Beyaz Futbol, futbol yorumculuğunun yanında esprili bir dilli benimsemesiyle izleyiciyi ekrana kitlemeye devam ediyor.

Türk futbolunun ve Beşiktaş'ın efsane ismi Sinan Engin, sevilen yorumcu ve eski FIFA hakemi Ahmet Çakar'ın kaybolan oğlunu bulduğunu iddia ederek stüdyoya korku filmlerinin çocuk kahramanı Chucky'i getirdi.

Ahmet Çakar'ın tepkisi merak konusu olurken, ikilinin bir sonraki bölümde buluşması bekleniyor.


Beyaz FutbolAhmet ÇakarBeşiktaşSinan Engin


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