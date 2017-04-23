9 gollü inanılmaz maç

Serie A'da Inter, Fiorentina'ya konuk oldu.



23. dakikada Vecino'nun golüyle 1-0 öne geçen Fiorentina, 28'de Perisic 34'te de Icardi'nin gollerine engel olamayınca ilk yarı 2-1 Inter'in üstünlüğüyle sonuçlandı.



52. dakikada Bernardeschi'yle penaltıdan yararlanamayan Mor Menekşeler, 62'de Astori, 64'te Vecino, 70 ve 79'da Babacar'ın golleriyle skoru 5-2'ye getirdi.



Inter 88 ve 90. dakikalarda Icardi'nin golleriyle farkı bire indirse de maç 5-4 Fiorentina'nın galibiyetiyle sona erdi.