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Trabzon Avrupa aşkına!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Spor / 22 Nisan 2017 Cumartesi 21:04
Trabzon Avrupa aşkına!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren iki ekibin maçında Trabzonspor sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor'a rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 51. dakikada ve 65. dakikada Rodallega, 55. dakikada Uğur Demirok kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de puanını 47'ye çıkarırken, Antalyaspor 43 puanda kaldı.

Trabzonspor, gelecek hafta sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Antalyaspor ise gelecek hafta deplasmanda Adanaspor ile karşı karşıya gelecek.

ANTALYASPOR 0-3 TRABZONSPOR

Stat: Antalya

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Celustka, Salih Dursun, Diego, Sakıb Aytaç, Sandro, El Kabir, Danilo (Dk. 55 Yekta Kurtuluş), Charles (Dk. 72 Motta), Mbilla (Dk. 66 Serdar Özkan), Eto'o

Trabzonspor: Esteban, Pereira, Durica, Uğur Demirok, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi, Olcay Şahan (Dk. 80 Bero), Yusuf Yazıcı (Dk.87 Aytaç Kara), N'Doye, Rodallega (Dk. 77 Castillo)

Goller: Dk. 51 ve 65 Rodallega, Dk. 54 Uğur Demirok (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Mbilla, Dk. 40 Celustka, Dk. 60 Eto'o, Dk. 77 Motta, Dk. 83 Serdar Özkan (Antalyaspor), Dk. 60 Esteban, Dk. 64 N'Doye (Trabzonspor)

TrabzonsporSpor TotoYaşar KemalAntalyasporZeki Yavru


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