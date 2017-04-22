Süper Lig'de istifa depremi!

Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne deplasmanda 2-1 yenilen ve üst üste 4. mağlubiyetini alan Kayserispor'da teknik direktör Sergen Yalçın, görevini bıraktığını açıkladı.



Sergen Yalçın, takım içinde büyük sorunlar olduğunu söylerken, 'Son dönemde inanılmaz bir düşüş içerisindeyiz. İlk oynadığımız maçlardaki enerji, son maçlarda dibe vurmuş durumda. 2 haftalık arada çok çaba sarfettik düzeltmek için. Bu kadar düşüş çok mantıklı görünmüyor. Bu kadar düşüş olmaz, bütün oyuncularda olmaz. 6-7 haftalık bir süreçte, oyuncuların hem mental, hem de fizik anlamında kopmaları enteresan. Bizim takım yetenekli oyunculardan kurulu. Demek ki bazı şeyleri değiştiremiyoruz. Son 3-4 haftada kendi işimizde yaşadığımız sıkıntılar da oldu. Biz de teknik ekip olarak sorunlar yaşadık. İş artık saha dışına da sıçradı. Takımla hareket etmeyen, kopan oyuncular var. En az 2 oyuncunun bu takımda olmaması lazım diye rapor verdim. Maalesef beceremedik. Başarılı olunca başarıyı herkes sahiplenmiyor, başarısızlığın tek sorumlusu var, o da benim. Biz teknik ekip olarak, bugün itibariyle görevimizi bıraktık. Belki bizden sonra biri gelip, buradaki enerjiyi değiştirebilir. Ekip olarak da üzgünüz. Son 6 haftada fikstürümüz avantajlı. Kayserispor 6 maçın 4'ünü kendi sahasında oynayacak. Bizde de sıkıntı var herhalde, o gücü takıma veremiyoruz' ifadelerini kullandı.