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Süper Lig'de flaş ayrılık

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildikleri maçın ardından görevinden istifa etti.

Spor / 22 Nisan 2017 Cumartesi 21:46
Süper Lig'de flaş ayrılık

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Yalçın, son dönemde istemedikleri sonuçlar aldıklarını dile getirerek, Kayserispor'a daha fazla zarar vermeme adına teknik ekip olarak görevi bıraktıklarını ifade etti.

Takımda iyi gitmeyen bazı şeyleri değiştirmeye çalıştıklarını ancak bunu başaramadıklarını aktaran Yalçın, şöyle konuştu:

'Takımda bazı şeyleri maalesef değiştiremiyoruz. Kendi aramızda yaşadığımız sıkıntılar da oldu. Teknik ekip olarak biraz konsantrasyonumuzu kaybettik. Bazı şeyler yaşadık. Antrenmanlarda çalışmayan oyuncular var. Onları saha içinde idare ediyoruz ama iş artık saha dışına da sıçradı. Takımdan kopan, düzeni bozan oyuncular var. Bu konuda iki üç gün önce başkana, en az 2 oyuncunun takımda olmaması yönünde rapor verdim. Çünkü düzen bozuluyor. Birlikte hareket edemiyoruz. Bir takımın başarılı olması için birlikte hareket etmesi lazım, biz bu konuda çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Maalesef bunu başaramadık. Başarı olduğu zaman herkes sahipleniyor. Başarısızlığın tek sorumlusu var o da benim. Bu başarısızlığı üzerimize alıyoruz. Teknik ekip olarak bugün itibarıyla görevimizi bıraktık.'



Sergen Yalçın, göreve gelecek yeni teknik direktöre süre tanımak istediğini belirterek, 'Bundan sonra birisi gelip buradaki enerjiyi değiştirebilir. Çünkü artık zarar vermeye başladığımızı düşünüyoruz. Çok çaba sarf ediyoruz ama bazı şeyleri değiştiremiyoruz. Ekip olarak üzgünüz. İnşallah bizden sonra gelecek teknik direktör takıma farklı bir enerji katar. Kayserispor kalan 6 maçının 4'ünü sahasında oynayacak. Bu maçları kazanabilecek gücü var. Sanırım bizde de sıkıntı var. O gücü oyunculara veremiyoruz herhalde. Takıma ve şehre zarar vermemek adına bugün itibarıyla görevi bırakıyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

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