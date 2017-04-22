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Osmanlıspor'dan Aytemiz Alanyaspor'a tek kurşun!

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Spor / 22 Nisan 2017 Cumartesi 18:07
Osmanlıspor'dan Aytemiz Alanyaspor'a tek kurşun!

Bahçeşehir Okulları Arena'da oynanan mücadelede konuk ekibe galibiyeti getiren golü 69. dakikada Webo attı.

Bu sonuçla Aytemiz Alanyaspor 34 puanda kalırken Osmanlıspor puanını 37'ye yükseltti.

Maçın önemli anları:

2. dakikada Aytemiz Alanyaspor ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Webo, meşin yuvarlağı Musa Çağıran'a çıkardı. Musa'nın sert şutunda kaleci Haydar Yılmaz topu kornere çeldi.

31. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Emre Akbaba topu Fernandes'e çıkardı. Fernandes'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Karcemarskas, iki hamlede topu kontrol etti.



32. dakikada Gassama'nın pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Fernandes, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fernandes'in aşırtma vuruşunda kaleciyi de geçen top, az farkla dışarı çıktı.

45. dakikada sağ kanattan gelişen Osmanlıspor atağında Umar, topu Musa Çağıran'a gönderdi. Musa'nın sert şutunda kaleci Haydar Yılmaz topu kornere çeldi.

45 1'de Ndiaye'nin ceza sahası içindeki şutunda top kaleci Haydar Yılmaz'dan döndü. Pozisyonun devamında Webo'nun kafa vuruşunda yine Haydar'dan dönen top, bu kez Pinto'nun önünde kaldı. Pinto'nun sert vuruşunda kaleci Haydar yaptığı kurtarışla golü önledi.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.


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