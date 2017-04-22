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Kayserispor'dan Sergen Yalçın'ın açıklaması

Kayserispor Teknik Sorumlusu Hakan Ertürk, Sergen Yalçın’ın istifa etmesi üzerine, "Hocamızın inisiyatifidir. Böyle bir karar aldı. Tabii ki kendisinin kararıdır, yönetim kurulu değerlendirecektir" dedi.

Spor / 22 Nisan 2017 Cumartesi 22:53
Kayserispor'dan Sergen Yalçın'ın açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın istifa etmesini değerlendiren yardımcı antrenör Hakan Ertürk, 'Hocamızın inisiyatifidir. Böyle bir karar aldı. Tabii ki kendisinin kararıdır, yönetim kurulu değerlendirecektir. Hocamızın takıma emeği büyüktür' açıklamasını yaptı.

İstifaKayserispor


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