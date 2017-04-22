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Gol düellosunda kazanan çıkmadı!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir deplasmanda Çaykur Rizespor ile 3-3 berabere kaldı. Mücadelede 90 ve 90+4. dakikalarda penaltı kararı verildi.

Spor / 22 Nisan 2017 Cumartesi 16:11
Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında zirve mücadelesi veren Medipol Başakşehir, deplasmanda Çaykur Rizespor ile 3-3 berabere kaldı. Mücadelenin hakemi Bülent Yıldırım'ın son 10 dakikada verdiği 2 penaltı kararı tartışma yarattı.

Mücadelenin 15. dakikasında Alparslan, attığı golle Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi... Ayrıca Alparslan Erdem, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü de atmış oldu.

Çaykur Rizespor, 43. dakikada Süleyman'ın attığı golle skoru eşitledi: 1-1. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

60. dakikada Caiçara'nın kendi kalesine attığı gol sonrası Çaykur Rizespor, 1-0 geriye düştüğü mücadelede 2-1 öne geçmeyi başardı.

Medipol Başakşehir, 71. dakikada oyuna sonradan giren Mustafa Pektemek'in attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.

89. dakikada Başakşehirli Napoleoni, Matic Fink'in müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem Bülent Yıldırım beyaz noktayı işaret etti.



Penaltı pozisyonu sonrasında Çaykur Rizespor yedek kulübesinde yoğun itirazlarını sürdüren Bright Edomwonyi doğrudan kırmızı kart gördü!

Penaltı atışını gole çeviren Emre Belözoğlu, takımını 3-2 öne geçirdi.

90+4. dakikada ise Saadane, kaleci Volkan Babacan'nın müdahalesi ile yerde kaldı ve Bülent Yıldırım bir kez daha penaltı noktasını işaret etti.



Penaltıyı gole çeviren Özgür Çek, maçın da sonucunu ilan etti: 3-3.

Bu sonucun ardından zirve mücadelesi veren Başakşehir, 57 puana yükseldi ve 1 maç eksiği bulunan lider Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde kaldı. Kümede kalma savaşı veren Çaykur Rizespor ise 24 puanla 17. sırade yer alıyor.

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