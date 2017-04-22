Faruk Süren'den Galatasaray eleştirisi

2000 yılında UEFA Kupası'nı alan Galatasaray'ın başında başkan olarak yer alan Faruk Süren'den kulübe ağır eleştiriler geldi.



Beşiktaş'ın elenmesinin ardından dün sarı-kırmızılı kulübün resmi twitter hesabından , 'Tarih bir kere yazıldı' paylaşımına tepki gösteren Süren, Milliyet'e yaptığı açıklamada, yayınlanan mesaj için 'Yersiz bir gönderme' yorumunda bulundu.



Süren konuyla ilgili şunları söyledi:



'Galatasaray'ın bu kupayı almasının üzerinden 17 sene geçmiş. Cimbom başta olmak üzere hiçbir Türk takımı bu başarıyı tekrarlayamamış. Kendi ayıbımızı başkasına nazire yaparak örtemeyiz. Beşiktaş bir Türk markasıdır. Bu başarıyı elde etse alkışlardım.'



Süren, uluslararası seviyede rakipleriyle rekabet halinde olmalarının doğal olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:



'Önemli olan Galatasaray olarak sen bu rekabette neler yaptın? Geçmişe bakarak avunmak yerine yeni başarılar kovalamalı ve rakiplerinizi kıskandırmalısınız.'



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