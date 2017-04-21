Euroleague'de temsilcilerimiz yüzümüzü güldürdü

Saha avantajını elde eden Anadolu Efes, seyircisi önündeki 2 maçı da kazanırsa final four biletini alacak.



Maça etkili başlayan Anadolu Efes, özellikle Granger'le bulduğu sayılarla rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi ve ilk çeyreği de 23-22 önde tamamladı. 2. çeyrekte oyundaki üstünlüğü rakibe kaptırmanın önüne geçemeyen temsilcimiz, bu çeyrekte sadece 14 sayı attı. Yunan temsilcisi ise bulduğu 22 sayıyla ilk yarıyı 44-37 önde tamamladı.



3. çeyrekte 2 takım da yaptıkları iyi savunmayla rakibine fazla sayı şansı tanımadı. Olympiakos sadece 10 sayı atarken, Anadolu Efes de 14 sayıyla son çeyreğe umutlarını taşıdı.

Dananın kuyruğu son çeyrekte koptu. Üst üste sayılar bulan Anadolu Efes, son saniyelerde rakibinin de atışlardan boş dönmesinden de yararlanarak maçı 73-71 kazandı ve seride durumu 1-1'e getirdi. Anadolu Efes'te Bryant Dunston 16, Tyler Honeycutt ise 15'er sayıyla galibiyetin mimarı oldular.



Ev sahibi ekipte Georgios Printezis ve Vissailis Spanoulis attıkları 20'şer sayıyla maçın en skorur isimleri oldular.







DAÇKA İSPANYA'DA GALİP



THY Euroleague play-off turu 2. maçlarında 3. zafer Darüşşafaka Doğuş'tan geldi. Daçka, Real Madrid'i deplasmanda 84-80 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.



THY Euroleague'de ilk olarak Fenerbahçe, Panathinaikos'u deplasmanda 80-75 yenerek seride durumu 2-0 yaptı ve Final Four için büyük bir avantaj elde etti. 2. olarak Anadolu Efes bir başka Yunan ekibi Olympiakos'u deplasmanda 73-71 yenerek seride durumu 1-1 yaptı ve saha avantajını da ele geçirdi. 3. olarak Darüşşafaka Doğuş, normal sezonu lider tamamlayan ve en büyük şampiyonluk adaylarından Real Madrid'i deplasmanda 84-80 yendi seride durumu 1-1'e getirdi.



Daçka, Real Madrid'i Euroleague'de sahasında yenen 2. takım oldu.







